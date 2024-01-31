Любовь с первого взгляда: миф или реальность?

Мы говорим: "Это любовь с первого взгляда". Но в чем может быть подвох? Вера в то, что испытываемое нами чувство является любовью с первого взгляда, построена на стереотипах, когнитивных искажениях и культурных установках. Как не потерять голову и сохранить здравый рассудок?

Встретить любовь непросто, но кому-то это удается с пугающей легкостью: они просто заходят в комнату, в вагон метро или кафе и тут же встречают человека, с которым потом проведут локдаун, праздники и всю оставшуюся жизнь. «Любовь с первого взгляда» — звучит как что-то из мелодрамы или романтической комедии, но некоторые люди утверждают, что и в реальной жизни есть место этому явлению. Разбираемся, насколько вообще возможна любовь с первого взгляда — или это просто роковая случайность.

Все про любовь с первого взгляда

Из чего состоит романтическая любовь

Под любовью мы подразумеваем сразу много чувств и состояний:

это влюбленность и гормональные фейерверки в начале отношений,

это взаимное доверие и уважение между партнерами,

это сексуальное влечение,

это забота со стороны партнеров,

и многое другое.

От влюбленности — к взаимному уважению, заботе и принятию тянется долгий и тернистый путь. Тем не менее, согласно исследованию 2017 года, проводившемуся в США, из более 5500 респондентов 41% утверждали, что испытывали любовь с первого взгляда.

Любовь или влечение

Ученые относятся к этому явлению скептически. Тем не менее они подтверждают, что для выбора человека в качестве романтического партнера нам действительно достаточно нескольких секунд. Это практически импульсивное решение во многом зависит от внешних данных потенциального партнера и от опыта предыдущих отношений.

В первые секунды выбора срабатывает наша ограниченная рациональность, которая сверяет внешность нового знакомого с уже знакомыми нам типажами, определяя, нравится он нам или нет. Затем начинается второй раунд той же ограниченно-рациональной пляски: мы задаем вопросы, смотрим на манеру поведения человека, а в это время в подсобке нашей памяти, где хранится опыт коммуникации с предыдущими партнерами и близкими людьми, система ищет соответствия и машет красными и зелеными флажками.

В 2017 году группа исследователей провела эксперимент по изучению любви с первого взгляда. Они организовали встречи с потенциальными романтическими партнерами примерно для 400 мужчин и женщин, а затем спросили участников о чувствах, которые они испытали во время встреч. Небольшое количество людей действительно сообщали о том, что влюбились с первого взгляда, но эти чувства не включали в себя сильную страсть, близость или приверженность — все классические признаки романтической любви, которые ищут психологи согласно треугольнику Штернберга.

Главный фактор, предсказавший влюбленность с первого взгляда в незнакомца? Физическая привлекательность.

Это говорит о том, что подавляющее большинство людей, утверждающих, что влюбились с первого взгляда, на самом деле испытывают влечение с первого взгляда, и эти чувства часто путают.

По словам доктора психологии Симоне Хамфри и Сигне Саймон, доктора философии: «Эти два чувства активируют сходные нейронные пути в мозгу, которые задействованы в представлении о себе, целенаправленном поведении, счастье, вознаграждении и зависимости». При исследовании мозговой активности влюбленных людей действительно отмечалось, что отделы, отвечающие за систему награждения и мотивации, работали сильнее. Но у пар, которые начали встречаться только недавно, система вознаграждения и мотивации работала особенно активно.

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Почему мы можем чувствовать любовь с первого взгляда?

Во многом вера в то, что испытываемое человеком чувство действительно является любовью с первого взгляда, строится на стереотипах, когнитивных искажениях и культурных установках, которые сводят определенный набор чувств к образу любви.

Среди них есть 4 самые распространенные причины:

Физическое влечение

Согласно вышеупомянутому исследованию 2017 года, люди с большей вероятностью влюбятся с первого взгляда в людей, которых они считают физически привлекательными.

Отсутствие разницы между любовью и увлечением

Эта черта заметна у влюбчивых натур. Для них увлечение включает сильное чувство привязанности к кому-то, кто плохо их знает. При этом человек может полностью игнорировать реальные чувства и поведение потенциального партнера, глядя на него сквозь розовые очки.

Открытость любви

По словам семейного психолога Расин Р. Генри, люди, которые ищут любви, с большей вероятностью будут испытывать сильное первоначальное чувство. «Самое главное — это желание любви, — объясняет она. — Открытость для любви и желание вступить в любовные отношения создают пространство для любви с первого взгляда».

Эффект ореола

Не исключено, что некоторые счастливые пары задним числом приукрашивают историю своей встречи, романтизируя ее. А некоторые люди могут непроизвольно подправить собственные воспоминания, потому что не помнят момента, когда ощутили полную уверенность в том, что испытали настоящую любовь. В таком случае гораздо проще и романтичнее сказать, что это была любовь с первого взгляда.

Однако это не отменяет того, что влюбленность или увлечение с первого взгляда могут перерасти в крепкие и здоровые отношения. В каком-то смысле каждые наши отношения начинаются с одного взгляда и слова.

Как не потерять голову?

Влюбленный мозг — вещь довольно опасная, и, чтобы не утонуть в фонтане из гормонов счастья после встречи с потенциальным партнером, важно сохранять благоразумие.

Цените свои чувства

Влюбленность — это прекрасно, и вы не должны отказывать себе в наслаждении этим состоянием. Но если партнер не отвечает вам взаимностью, стоит проявить осторожность и не жертвовать собой и своими радостями, «заслуживая» его/ее интерес.

Будьте внимательны

Если вы верите, что браки заключаются на небесах, то помните, что происходит это часто при высокой облачности и плохой видимости. Может оказаться, что партнер, который вам понравился и дал вам возможность испытать чувство влюбленности, проявит себя не с лучшей стороны, — не стоит идеализировать человека и опять же жертвовать собой в надежде что-то исправить просто потому, что «вас свела судьба».

Обозначьте границы и не торопитесь

Помните, что человек, которого вы встретили, — это в первую очередь новый знакомый. И даже если вы уже ощущаете эту крышесносную влюбленность, будьте готовы к тому, что вам предстоит период притирки друг к другу. Не стоит жестко форсировать чужие личные границы или отказываться от собственных.опубликовано econet

Автор Иваницкая Александра

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