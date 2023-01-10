Любовь может разгореться от любой искры

Любовь непредсказуема, внезапна и прекрасна. Это чувство может нагрянуть в самый неожиданный момент, когда никто к ней не готов. А как можно быть готовым к чуду? Особенно, когда оно возникает в самой что ни на есть будничной атмосфере.

В детстве, когда были плановые отключения электричества, мы с родителями зажигали свечи и травили байки. Больше всего я любила слушать историю их знакомства. В тот февральский вечер мама пришла на танцы в черной шубе. Свежая, с морозным румянцем и бабеттой. Мой папа, носивший бакенбарды «фавори», рассматривал девушку пристально, ведь накануне снилась трижды. Затем уточнил кто такая и услышал уважительное: «Учительница русского языка».

Любовь может вспыхнуть где угодно и когда угодно

Так у меня появилось хобби расспрашивать родственников подробности знакомства. Все хотела разобраться с чего начинается любовь. С первого взгляда или с момента, когда защитил от хулиганов? С дружбы или, как утверждал Стендаль, удивления? С ощущения непривычной свободы или мягкой флисовой нежности?

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Моя тетя влюбилась, исполняя «Старый клен». Песня только вошла в моду, звучала на каждом шагу, а ей выпала честь перепевать шлягер на сцене. Задумка была такой: сперва выходит красавец-солист и сердечно рассказывает, как листья вязнут в лужах, а девушка его мечты разгуливает по переулку. Со временем появляется она и, улыбаясь во весь рот, повествует о снеге, идущем невпопад. В итоге девушка сдрейфила, спряталась за кулисами, а он вынес певицу на руках.

Одногруппница, будучи студенткой, подрабатывала в модной по тем временам трапезной «Золотой фазан». Заведение находилось на выезде из города и часто в нем останавливались пообедать бизнесмены. А что? Деревянный сруб, напоминающий охотничий домик, ленивые фазаны в клетках и просторная терраса, демонстрирующая закат. Да и готовили вкусно. Чего только стоила окрошка на перебродившем березовом соке и вареники с вишнями! Правда, кофе тогда еще был растворимым, но это никого не смущало.

Один молодой предприниматель из Прилук, проживающий в ста километрах, влюбился в официантку и стал ежедневно приезжать на чашечку «Nescafe». Ездил около месяца, не решаясь попросить номер телефона, покуда сжалившийся бармен не черкнул на салфетке несколько общежитских цифр.

Коллега плохо видела и носила прозвище «телескоп». Часто слышала, оброненное в спину: «Если ты очки надел, думаешь, что поумнел! Не фига не поумнел, просто это твой удел!» На первом курсе познакомилась с парнем и тот назначил ей свидание. Она подготовилась. Навела марафет, выразительно накрасила глаза и спрятала очки в сумку. В итоге молодой человек ее не узнал и прошел мимо. Пришлось бежать вдогонку, размахивая «пенсне».

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Хорошо запомнилось, как мамина подруга, та еще вертихвостка, разрешила парню себя проводить. Вот только, чтобы запутать следы, подвела не к тому дому. Спряталась в подъезде, а когда отошел, сняла туфли (чтобы не цокать) и отправилась к себе. Каким же было ее удивление, когда столкнулись нос к носу у одной и той же хрущевки. Парень обитал в первом подъезде, а она – в шестом.

Выходит, любовь может разгореться от любой искры и вспыхнуть где угодно: в вагоне метро, у окошка регистратуры, в фойе санэпидемстанции. Начаться со снега, выпавшего некстати, пасхального богослужения и «миллиона алых роз». С детсадовского горохового супа, очков, южного поезда № 12, мобильного приложения Tinder, черной шубы, древнего клена и кофе, выпитого в придорожном кафе.опубликовано econet.ru.

Автор Говоруха Ирина

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