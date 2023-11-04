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Любовь дает вам корни

Источник: sobiratelzvezd.ru 04 ноября 2023 6256
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Любовь — вот почва, в которой человек нуждается, чтобы пустить корни...

Любовь дает вам корни

У вас могут быть деньги, у вас может быть дом, у вас может быть социальная защищённость, у вас может быть счёт в банке; ничто из этого не даст вам укоренённости.

Это только заменители, бедные заменители любви. Они могут даже принести больше тревог, потому что, как только вы оказываетесь в физической безопасности — будь то посредством денег или социального статуса — у вас появляется множество страхов, так как эти вещи у вас можно отнять.

Или вы начинаете беспокоиться о том, чтобы иметь больше и больше, потому что неудовлетворённость ума не знает пределов… Тогда как в основе всего лежала потребность иметь корни.

Любовь дает вам корни

Любовь — вот почва, в которой человек нуждается, чтобы пустить корни. Точно так, как деревья укоренены в земле, человеческие существа укоренены в любви. Наши корни невидимы, и ничто видимое не поможет… Деньги вполне видимы, дом вполне видим, социальное положение вполне видимо.

Но нам, деревьям с невидимыми корнями, нужно будет найти некую невидимую почву — назовите её любовью, назовите её божественностью, назовите её молитвой… нечто подобное: невидимое, неосязаемое, неуловимое, таинственное. Нечто такое, что нельзя поймать и взять в руки — напротив: нужно будет позволить ему поймать и взять в руки себя.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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вдохновение любовь

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