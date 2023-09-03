Какого размера наша душа. Четыре признака великодушия

Насколько вы великодушны? Это можно определить по тому, как вы прощаете обиды, точит ли вас червь мести и злорадства, живет ли в вас бескорыстие. Великодушие - не удел святых. Великую душу может иметь самый обычный человек.
Какого размера ваша душа? Какого она роста? Странный вопрос, но действительно: бывают мелкие души. Душонки. Бывают великие души, большие. Мы так и говорим: «человек с большой душой», «великодушный», «малодушный»…
Это довольно просто понять.
Даже если вы половину пирожка отломите и дадите голодной собаке - это признак великодушия. В древние времена - необычный и редкий признак. Тогда ресурсы были скудны, мало кто делился энергией жизни: едой, одеждой, а потом первыми деньгами…
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Например, в третьем классе вас девочка ущипнула больно. А потом в университете преподаватель задал каверзный вопрос на экзамене? Если вы не преследуете этих людей и не перебираете перед сном другие мелкие обиды из прошлого, вы великодушный человек.
Это великодушие.
Заметьте, речь не о жалости и помощи. Мучить будете или нет? Если нет, если отвернетесь и уйдёте - вы великодушный человек. Если поможете - это уже совсем высокая добродетель. Но мы просто о великодушии говорим.
Потому что великодушие - это не святость и не героизм. Люди с великой душой - это нормальные люди. Золотая середина, как считал философ Аристотель.
Если вы способны делиться, не мстить за мелкие обиды, не преследовать поверженных врагов и не мучить пленных, не завидовать чужому успеху деятельно, чиня пакости, - у вас большая душа. Вы великодушный человек.
Вот и знайте это. Помните о размере своей души, о величии своей личности. Потому что все это кажется таким простым, нормальным, - но далеко не все способны на великодушие. Нормальными великодушные поступки считают те, у кого большая душа...опубликовано econet
Автор Кирьянова Анна
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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