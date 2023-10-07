Как «зарядить» дом на деньги

Дом - это место, где мы можем укрыться от суматохи жизни, отдохнуть, заняться любимыми делами. Но не все знают, что своё жилье можно «зарядить» на деньги. Что это значит? Грамотная организация вашего жизненного пространства поможет привлечь материальное благополучие.

Зарабатывать больше, увеличить доход, сделать накопления поможет сама природа. Для этого можно освоить науку о гармонизации пространства. Ваш дом, обустроенный в согласии с законами природы, станет настоящим местом силы, будет привлекать в жизнь позитивные события.

Привлечение денег в дом

Планета Земля живет в космическом пространстве так, что вся энергия движется через полюса: приходит через Северный, а уходит через Южный. Таким же образом перемещается и денежная энергия: поступает через северную зону жилища, а уходит через южную (в этом наш дом подобен маленькой вселенной). Как «закрыть» финансовые прорехи, привлечь денежный поток? Важно поработать с северным и южным секторами дома.

Вот 5 шагов для привлечения достатка.

№ 1 - освободить пространство для денег

Северной зоне дома покровительствует Меркурий - динамичная планета. С ней связаны так называемые быстрые деньги. То есть работает принцип: планирование - реализация - прибыль. Меркурию нужно свободное пространство.

Для этого освобождает северный сектор дома от громоздких предметов мебели и тяжелых элементов декора. Если в этом месте имеется окно, балкон - это даст возможность энергии беспрепятственно поступать в жилище. Рекомендуемы цвета для этой территории - белый, слоновая кость, светло-голубой. Освещение - ярке и белое. Декор – предметы их хрусталя и стекла.

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№ 2 - привлечь новые возможности

Выйти на новый виток дохода, взяться за новые проекты, создать необходимые связи поможет северо-восточная зона. Здесь также важную роль играет свободное пространство. Убираем ненужные, старые и сломанные предметы.

Если в данной зоне не предусмотрено окно, можно повесить на стену крупное зеркало (рама должна быть серебристой). Оно распахнет энергетический коридор и гармонизирует пространство.

№ 3 – повысить степень комфорта

Юго-восточная зона дома говорит: «Занимайтесь тем, что нравится, а деньги появятся». Этот сектор отвечает как минимум за денежный приток, максимум - за роскошь, супер комфорт, и неожиданные поступления (подарок, выигрыш). Покровительствует юго-востоку Венера. Она не работает, ее цель - наслаждение. Поэтому процесс зарабатывания будет в удовольствие.

Комфортные условия для Венеры. Юго-восток - сектор оттока энергии, и важно его утяжелить. Подойдет темная мебель, обивка и шторы в теплых оттенках. Освещение - теплое и мягкое. Подойдут деревянные предметы декора.

№ 4 - сохранить накопленное

Сберечь деньги, накопления поможет юг. Если эту зону заблокировать, финансы не будут утекать «сквозь пальцы», а их энергия останется в стенах дома. Если в данной зоне расположены двери, это считается недостатком, так как обеспечивает отток энергии денег. Чтобы предотвратить нежелательную утечку, на окна вешаем темные, тяжелые портьеры.

Ванная в этом секторе также не очень удачный вариант - в ней царит Вода, а югом правит элемент Земли. Чтобы избежать столкновения стихий, эту зону заземляем. Это делается при помощи перестановки мебели – устраиваем здесь сектор для хранения вещей. Самое простое - ставим крупное комнатное растение на пол (юкка, фикус).

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№ 5 - приумножить богатство

Чтобы обеспечить материальную уверенность в завтрашнем дне, получать стабильный доход, важно гармонизировать юго-западную область жилища. Здесь работает принцип: «глухо и загружено». Этот сектор должен быть наиболее тяжелым - сюда отправляются вещи, вынесенные из северного сектора, ставится массивная мебель.

Юго-запад - место для хранения вещей. Но денежная энергия не совместима с хаосом. Поэтому важно систематически наводить в вещах порядок. В интерьере работают оттенки земли (коричневый, песочный). Красное не используем из-за его чрезмерной активности.опубликовано econet

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