Экология жизни. Дизайн интерьера: Рассказ о том, как одна розетка может сделать ваш интерьер волшебным в новогодние...93736
Экология жизни. Дизайн интерьера: Основная цель перепланировки - сделать жилье более комфортным. Как же не ошибиться,...71554
Экология жизни. Дизайн интерьера: мы очень любим счастливые истории о том, как старые или заброшенные дома становятся...15172
Экология жизни. Дизайн интерьера: Этот проект квартиры 71 кв.м. в Московской области мы разрабатывали для молодого...19354
Студия Geometrium разработала этот дизайн-проект для семьи с двумя сыновьями. Это квартира в Москве, площадью 100 м2,...17020
Экология потребления. Дизайн интерьера: В дизайне мебели для маленькой кухни может сочетаться удобство и красота. Для...25278
Экология потребления. Дизайн интерьера: Дизайн-проект Московской квартиры, площадью 87 м2, в современном...17830
Экология потребления. Дизайн интерьера: Натуральное дерево в интерьере – вечно модный тренд. Как лучше использовать...31068
Экология потребления. Дизайн интерьера: Испокон веков человек тянется к природе — в эти моменты мы отдыхаем физически...52808
Экология потребления. Дизайн интерьера: Все на свете меняется, но мода на бело-черное никогда, и в частности, в...28672
Экология потребления. Дизайн интерьера: На этот раз студия дизайна интерьера Geometrium выполняла дизайн-проект для...23994
Экология потребления. Дизайн интерьера: Более половины общей площади этой квартиры (74 кв. м) в шведском Гетеборге...19062
Экология потребления. Дизайн интерьера: Все больше владельцев квартир сегодня выбирают именно современный стиль...21110
Экология потребления. Дизайн интерьера: Уже давно люди пытаются найти идеальную формулу для красивого интерьера,...28550
Экология потребления. Дизайн интерьера: Многие идеи дизайна небольшой гостиной уделяют большое внимание созданию...24154
Экология потребления. Дизайн интерьера: Стиль поп-арт встречается в интерьере не так частом. Он идеален для молодых,...20142
Экология жизни. Дизайн интерьера: Что такое дом мечты и в чем его отличие от дома с «приличным ремонтом»? Дом мечты...35358
Экология жизни: Дизайн интерьера. во сне человек проводит 20 из 60 лет своей жизни, и позаботиться о том, чтобы эти...44566
Экология потребления. Дизайн интерьера: Все больше людей предпочитают использовать скандинавский стиль в интерьере...27392
Экология потребления. Дизайн интерьера: Можно ли в одном интерьере гармонично сочетать классическую мебель,...16082
Дизайн-проект квартиры, площадью 48,3 м2, в ЖК Белые Росы (Котельники, МО) мастерская Geometrium разрабатывала для...20814
Дизайн интерьера квартиры, площадью 96 м2, в московском жилом комплексе «Лайнер» разрабатывался мастерской Geometrium...30834
Экология потребления. Дизайн интерьера: Камин — это не роскошь, а доступное даже для жителей многоквартирных домов...17254
Экология потребления. Дизайн интерьера:Не стоит бояться ярких цветов — они делают нашу жизнь интереснее и...30024
Экология потребления. Дизайн интерьера: Францию можно любить уже даже за то, что это родина замечательного и...20866
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Экология потребления. Дизайн интерьера: Он давит на вас. Вам тесно и душно. Что делать, если вам досталась квартира...28944
Экология потребления. Дизайн интерьера: Если хочется перемен в интерьере, а на полноценный ремонт не хватает средств,...21500
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Экология потребления. Дизайн интерьера: Дизайнеры во всем мире сталкиваются с проблемой маленьких кухонь и некоторые...19978
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Экология потребления. Дизайн интерьера: Многие из нас знают, как это уместиться в тесной кухоньке в хрущевке. Но уж...52980