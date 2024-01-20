Как повысить внутреннюю энергию

Замечали ли вы, что негативные переживания делают нас обессиленными, вялыми, апатичными? Даже если нет физической усталости. Выходит, что энергия человека пополняется и расходуется согласно своим, тайным, законам? Вот как можно повысить свою внутреннюю энергию.
Чтобы энергетический потенциал человека сохранялся, важно не просто его увеличивать, но и научиться не тратить попусту энергию. На что теряется наш энергетический потенциал? На обиды, разочарование в собственной судьбе, страх за будущее, горькие мысли о былом. Мы ставим разум над чувствами. Но именно чувства наполняют нас энергией, а сознание ее отнимает.
Иначе говоря, работает принцип троичности.
Чувство любви является неиссякаемым источником энергии. Энергия человека происходит из радости. Радость и есть индикатор того, что с энергией у человека всё в порядке.
Человек аккумулирует тонкую энергию в том случае, когда может совладать со своими желаниями (на которые эта энергия и расходуется).
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Забирают у нас энергию бесполезные тревоги о будущем, стрессовые состояния.
Поэтому, когда в вашей душе царит любовь и согласие с божественной волей, когда вы готовы жертвовать и обуздать инстинкты, когда в вас живет достоинство, тогда вы не испытываете дефицита энергии. А, наоборот, переполняетесь ею.
Наше «Я» - это наша душа. И истинное познание себя возможно только через чувства. Достоинство требует защищать свои чувства. Поэтому так важно научиться говорить людям «нет» и принимать свои высокие желания. Постоянное сдерживание, подавление себя (вспомним, например, о правилах хорошего тона, которые требуют определенных норм поведения) приводит к тому, что энергия утекает.
Поэтому важно:
Этому можно научиться, если изо дня в день упорно работать над собой, развивать волю и учиться понимать себя.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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