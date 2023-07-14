Как активировать энергию самоисцеления

Не надо скрывать, заталкивать чувства внутрь, надо менять ситуацию, которая вызывает негативные чувства. Не надо что-то насильно чувствовать или обманывать себя, не надо пытаться почувствовать «хорошо», когда «плохо». Надо идти по пути избавления от тех людей, ситуаций, работ, партнеров, начальников, друзей после которых «плохо».

Болезни нашего тела, неприятности, неудачи, плохие отношения, какие-то сложные ситуации говорят лишь о том, что мы транслируем в мир неправильное отношение и неправильные мысли, которые возвращаются к нам на материальном уровне. Трансляция происходит на семи уровнях, человек вибрирует на частотах, скажем так, отвечающих за неблагополучие, неудачи, болезни, не-жизни, то есть на частотах саморазрушения и смерти. Соответственно и реальность такого человека состоит из тягот, лишений, неприятностей, дефицита.

Неправильные мысли возвращаются к нам на материальном уровне

В то же время, в противовес частотам «смерти» есть частоты «жизни», которые так же доступны человеку, и которые притягивают в жизнь благополучие, легкое течение дел, поток.

К сожалению, большинство из нас не может выйти на уровень «жизни», начать транслировать высокочастотные энергии. По разным причинам, хотя в большинстве случаев этих причин две: неосознанность и бездуховность.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Лично у меня некоторое время назад такие слова вызвали бы только кривую усмешку, и посыл послать «духовного» человека нафиг. Однако, если посмотреть на «осознанность и духовность» под другим углом, то и смысл этих понятий становится другим.

Итак, чтобы получить другой результат, нужно начать делать другие действия, не так ли?

Так вот, давайте порассуждаем над тем, как начать переход от энергий и частот «смерти», к энергиям и частотам «жизни», как перейти от саморазрушения к самоисцелению.

Энерго-частотная триада: уровни мыслей, чувств и действий

Рассмотрим три уровня, более-менее доступные человеку для изменения:

уровень мыслей/настроя,

уровень чувств/эмоций,

уровень действий/движения.

Впервые про энергетические жизненные потоки, отвечающие за мысли, чувства, действия заговорил английский аналитик Френсис Мотт. В своей работе он исследовал внутриутробную жизнь человека и процессы, протекающие до момента рождения.

Было известно (русский академик X.Пандер в 1817 г. впервые описал зародышевые листки, правда курицы), что в первые семь дней жизни зародыша человека формируются три зародышевых листка, которые впоследствии становятся внутренними органами человека.

Ф. Мотт же определил, что вместе с зарождением листков зарождаются и потоки энергии, отвечающие впоследствии за одну из сфер: за мысли/настрой, за эмоции/чувства, за действия/движение:

Энтодерма – внутренний зародышевый листок, из него формируются органы дыхания и пищеварения; этот поток в энтодерме ответственен за человеческие эмоции.

– внутренний зародышевый листок, из него формируются органы дыхания и пищеварения; этот поток в энтодерме ответственен за человеческие эмоции. Мезодерма – средний зародышевый листок, основное место формирования кровеносной системы, костей и мышц; этот поток в мезодерме отвечает за действия.

– средний зародышевый листок, основное место формирования кровеносной системы, костей и мышц; этот поток в мезодерме отвечает за действия. Эктодерма – наружный зародышевый листок эмбриона, из эктодермы берет свое начало кожа человека, нервная система, органы чувств и мозг. Жизненный энергетический поток в эктодерме способствует развитию ощущений, восприятию образов и мыслей.

Ф.Мотт назвал процесс формирования жизненных потоков биосинтезом, и фактически доказал, что есть встроенная способность целостного развития человека, позволяющая связать воедино его чувства, разум и телесные ощущения, восстановить утраченные и построить отсутствующие взаимосвязи между ними, создать условия полного контакта тела и души.

Первоначально эти три потока развиваются согласованно, свободно взаимодействуют друг с другом, но в результате травмы или стресса первоначальная интеграция нарушается и начинается рассогласованность этих трех потоков.

Фактически именно с рассогласованием потоков начинается программа самоуничтожения человека. Это означает, что человек стремится к смерти с младенческого возраста, чуть ли не с первых дней жизни.

Однако, природой придуман механизм, равный по силе, то есть стремление к жизни, начиная от формирования детских защитных механизмов опять же на всех трех уровнях, заканчивая способностью человека к осознанности. То есть программа самоисцеления так же встроена в человека.

В чем же она заключается?

Чтобы запустить программу самоисцеления, нужно согласовать три уровня, три частоты, три энергопотока.

Каждый уровень из триады «мысли – чувства – действия» определяется своей частотой, и только согласованная работа этих частот ведет к нужному человеку результату.

1. Самый базовый, самый первый – это уровень действий.

Нет действий – нет жизни. Нет изменений, нет результатов. Можно мыслить, понимать, осознавать, чувствовать, но не делать. А раз не делать, значит не получать то, что хочется.

2. Следующий уровень – уровень мыслей, уровень понимания, осознавания.

Осознавания своего тела, пространства, положения относительно других, опасности, общей обстановки. Этот уровень максимально доступен человеку, этот уровень практически не ограничен никем и ничем, ведь никто не может отследить мысли и понимание.

Однако, человек сам себя может ограничить не хуже любого врага. Именно мысли и настрой человека пытаются ограничить, подстроить под свои интересы разные группы людей, направить в нужную им сторону. Для этого используют СМИ, интернет, рекламу, навязывая человеку определенные мысли. Именно на уровне мыслей блокируются действия: «изменить ничего не возможно», «не получается и не получится», «сиди, не высовывайся, ты кто такой».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

3. Третий уровень – уровень чувств и эмоций, еще его называют «уровень тепла»

Этот уровень непредсказуем и нестабилен. Получить любовь и признание на уровне тепла стремится каждый, но не каждому удается. Вспомните, как часто мы слышим про ужасных родителей, воспитателей, учителей, начальников, которые нас не любили, не ценили, не уважали, не заботились и тому подобное. На уровне чувств и эмоций формируется вина, стыд, нелюбовь, одиночество.

4. Есть еще четвертый уровень – уровень света, «поток света», или, по-другому, уровень истинного Я, ядра личности, на котором и должен находиться человек.

На уровне света человек находится в согласованности, благости, благополучии, любви, радости, доверии к себе и окружающему миру. Именно на уровне света есть такие понятие как самореализация, реализация предназначения, призвание, служение. Тут есть все, о чем мечтается, чего хочется.

Самоисцеление начинается с намерения согласовать три уровня: мыслей, чувств, действий

Первый шаг – понять, что действует программа саморазрушения

Давайте рассмотрим, как же человек поддерживает программу самоуничтожения.

Энергетика самоуничтожения. Многие психологи, коучи, консультанты, другие помогающие практики говорят о родовых и детских травмах, о проблемах из детства, с родителями или людьми, их заменяющими, о травмирующих ситуациях в юности как о причинах неустроенности в жизни.

Я не буду спорить с ними, отчасти это так. Но в большинстве ситуаций во взрослой жизни человека ответственность лежит на самом человеке. Да, есть ситуации аварий, нападений, насилия, стихийных бедствий – и это другая история.

Но в проблемах безденежья, плохих отношений, нереализованности, отсутствия семьи, отсутствия друзей – как правило, человек виноват сам.

Есть такая книга, автор Кларисса Пинкола Эстес, называется «Бегущая с волками». Давайте я возьму название книги как некий термин. Мы все понемногу «бегущие с волками». «Бегущий с волками» – человек, который идет по жизни с грузом проблем, которые делают его жизнь безрадостной, несчастливой, дефицитной, ущербной, токсичной, невыносимой. Каждая проблема как «волк», который приходит из «леса», пугает зубами, угрожает жизни. «Волк» у каждого свой: потеря здоровья, предательство, измена, обман, развод, смерть близкого, то есть какая-то травмирующая ситуация.

Это ситуация, после которой останавливается «течение жизни». Человек после этой ситуации уходит внутрь, уходит в самоизоляцию, в самокопание, в самобичевание, теряет желание быть в мире, в других людях. Каждая подобная ситуация порождает защитный механизм, порой уродский, и усугубляет рассогласование трех жизненных потоков.

После «волка» человек теряет смыслы, испытывает одиночество, депрессию, полнейшее отсутствие надежд, ощущает пустоту и холод, а самое главное, он не может найти в себе силы взять ответственность на себя.

Взять ответственность на себя бывает так невыносимо, так страшно, так дико, что психика отодвигает, вытесняет это, и человек принимает это как наказание за то, что он ПЛОХОЙ.

Понимаете, что происходит? Человек сам себя убеждает в том, что он ПЛОХОЙ, и именно поэтому его предали, у него умер кто-то близкий, его бросили и прочее.

Сколько таких «волков» человек цепляет на себя в течение жизни? Сколько из них вынудили человека испытывать стыд за себя, одиночество и холод?

Страшно то, что человек «бежит с волками» с самого маленького возраста, с детских лет, и к 30-40 годам у многих их тысячи, этих «волков».

И эти «волки», эта травмированность всегда бывают очень заметны. Иногда кажется, что человек повзрослел, избавился от фантазий, утратил иллюзии – это называют «проработал себя», но часто это просто включилась программа самоуничтожения, и вместо жизни внутри – пустыня, выжженная земля, в которой уже давно нет ничего «живого» и человек просто заморожен.

Есть «мертвая земля» не способная к рождению «новой жизни», нет движения ни к кому снаружи, даже наоборот – есть потребность направить все на себя. Мир дефицитен у такого человека, мир направлен к кому угодно, только не к нему, поэтому есть зависть к более успешным, богатым, удачливым.

Как включается программа самоуничтожения?

Человек с детства начинает принимать на себя чужие действия, слова, поступки, мысли, чувства и эмоции. Он не может разделить свою и чужую ответственность за происходящее с ним. Ребенок не может найти объяснения, почему с ним поступают так, или с ним случается что-то плохое. Поэтому он принимает одно решение в каждой травмирующей ситуации: «я плохой, поэтому со мной поступают так». Сразу же есть чувство незащищенности, опасности, вины, стыда, порождаемое этой мыслью, есть бездействие или отсутствие знания, опыта, чтобы это изменить. Все, очередной «волк» бежит рядом.

Мало того, с самого детства ребенок получает искаженный сигнал от окружающих людей. Взрослые демонстрируют рассогласованность на уровне «мысли-чувства-действия» с завидной регулярностью: ненависть с улыбкой, раздражение, которое тщательно скрывается, нелогичное поведение, снаружи одно, внутри другое, говорим одно, делаем другое.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

И это постоянное искажение сигнала, поступающего от других людей, становится «нормой», и эта «норма» встраивается в собственную жизнь человека как единственно правильная модель поведения. Энергообмен «фонит». Мысли не соответствуют чувствам, чувства действиям, а действия мыслям.

Что получается в итоге? Человек привыкает и считает нормальной эту рассогласованность, это искажение сигнала, и перестает воспринимать как положено даже что-то хорошее.

«Со мной что-то не так, мне уже это говорили и доказывали, а тут со мной случилось хорошее. Не спроста это, мне за это придется что-то отдать, что-то делать, со мной такого быть не может, я ж толстая корова, я уродина…бу-бу-бу….бу-бу-бу…». Хотя вроде бы положено радоваться, улыбаться, чувствовать удовольствие от хорошего.

В принципе, любая проблема, любая ситуация, любая сфера, в которой идет «провал» решается только одним способом – нужно привести «сигнал» в порядок, то есть мыслить, чувствовать и действовать в одну сторону.

Программа самоуничтожения порождается и поддерживается при рассогласованности трех энергопотоков на уровнях мыслей, чувств и действий.

Из-за черных мыслей по поводу себя: «я плохой, я не в порядке, со мной что-то не так, я не могу изменить ситуацию, выхода нет».

Из-за токсичных чувств и эмоций по поводу себя: «я чувствую себя ущербным, недочеловеком, выродком».

Из-за неправильных действий по поводу себя: «Я буду делать то, что делаю, ходить на нелюбимую работу, жить с мудаком, терпеть идиотов в своем окружении, токсичных людей, делающих мне больно, потому что…(тут мысли и ощущения)»

Все потому, что «волки» бегут рядом, и «с ними ничего сделать нельзя». Да можно, можно.

Второй шаг – начать энергетическую практику самоисцеления.

Ее можно сформулировать в одном предложении – приведите мысли, чувства и действия к одному знаменателю. Что чувствуешь должно совпадать с тем, о чем думаешь, и с тем, как действуешь.

Давайте приведу пример. Женщина живет с мужчиной. Общий фон от общения с ним – тоска, унижение, страх, что оставит. Да, бывают хорошие моменты, и смех и удовольствие, но все равно общий фон – «плохо».

Что думает наша женщина? «Я плохая, со мной что-то не так, я не так готовлю, я жирная, я плохая жена, я не так себя веду, это я сама виновата, вот если я буду делать то-то и то-то, то он изменится, меня полюбит….». То есть принимает на себя ответственность другого за отношения. И вместо того, чтобы честно себе признаться, что живет с мудаком, который вытирает об нее ноги, она находит оправдания ему и своей такой несчастной жизни.

Делает что при этом? Ублажает, заискивает, унижается, пресмыкается.

Смотрите, что происходит. Ей чувства сигнализируют о том, что опасно, плохо, токсично, страшно, больно. Но мысли о том, как сбежать от этого «волка» нет. Есть мысль, что сама-дура-виновата и как-сделать-так-чтобы-он-меня-полюбил. Да не надо тут любить, бежать от такого нужно. Но мысли же работают: «Как я одна буду, дети, хозяйство, денег нет, не потяну». И действия вслед за мыслями – терпеть, унижаться, пресмыкаться.

Нельзя взять что-то «два» их «трех». Подумал, испытал, сделал. Только так работает.

Если подумал, и испытал, но не сделал – выйдет фигня.

Если подумал и сделал, но не прочувствовал – выйдет фигня.

Если сделал и почувствовал, но потом готов сожрать себя за это – выйдет фигня.

В любом случае, выйдет фигня, если брать что-то «два» из «трех».

Теперь самый главный вопрос – как? Как синхронизировать мысли, чувства и действия?

Тут, скорее всего не получится выбрать что-то одно, с чего нужно начинать, подход должен быть комплексный.

Но все таки, первый шаг – это начать избавляться от мысли «со мной что-то не так, я плохой, поэтому у меня в жизни не может быть ничего хорошего».

Прогонять эти мысли, как незваных гостей, не веря ни одному слову. Не нужно копаться в травмах детства, не нужно годами ходить к психологу, не нужно делать какие-то упражнения постоянно, не нужно ничего. Нужно просто не верить ни одной плохой мысли о себе.

Далее, нужно двигаться в сторону благодарности к тому, что уже имеешь. Чувствовать, что все, что дано – это повод поблагодарить Мироздание, Бога, Вселенную. И даже в «плохих» ситуациях есть что-то полезное, какой-то опыт, то, что делает сильнее, увереннее, более осознанным.

Не надо скрывать, заталкивать чувства внутрь, надо менять ситуацию, которая вызывает негативные чувства. Не надо что-то насильно чувствовать или обманывать себя, не надо пытаться почувствовать «хорошо», когда «плохо». Надо идти по пути избавления от тех людей, ситуаций, работ, партнеров, начальников, друзей после которых «плохо».

Именно в этом ответственность. Выбрать себе такое окружение, такую работу, такого партнера, такого друга, с которыми будет «хорошо».

Дальше действовать. В соответствии с тем, о чем думаешь, и что чувствуешь. Действовать, а не думать, что действовать.

Понятно, что нюансов громадье. Что однушку просто так не разменяешь, мужа на помойку не выкинешь, и хорошего начальника или работу просто так не найдешь.

Но, по крайней мере, гнать все плохие мысли о себе, благодарить за то, что есть, составить план действий – можно. А дальше реальность подтянется.

Именно так активируется программа самоисцеления, именно так реальность начинает подстраиваться под человека.

Помните, в начале статьи я говорила про осознанность и духовность?

Мы в большинстве своем путаем порывы Души и стремления Духа. Если Душа – «женщина», и ее интересует только впечатления, но не всякие там нормы и правила, то Дух – «мужчина», служащий для защиты, удовлетворения стремлений Души и выполнения всех ее желаний. Когда стремления Души удовлетворить не получается, Дух может «сломаться», и про человека говорят – «упал духом». Мудрая Душа не позволит Духу становиться той самой загнанной лошадью, которую пристреливают, потому что тогда она останется без защиты.

А если Душа не мудрая? Тогда Дух бывает слаб, загнан и не может выполнять свою «работу». Получается, что если Душа вмешивается в работу Духа по ее защите, то Дух ломается, прямо как безвольный мужчина под каблуком у женщины.

Именно тогда на смену Духу приходит интеллект, как «протез», который может хоть как-то обеспечить движение к жизни. Но не все поднимаются после слома Духа, не все желают адаптироваться и учится, не у всех хватает осознанности, чтобы понимать, что происходит. А если хватает, человек начинает заниматься и Душой и Духом, исключая интеллект из цепочки, переставая им орудовать как протезом.

Инструмент Духа по получению желаемого для Души – намерение, четкое и не гибкое стремление, синхронизация на уровне мыслей-чувств-действий. Иногда намерение называют манифестом. Это то, о чем я и говорила выше.

Поэтому нужно укреплять Дух, через духовные практики, вообще никакой связи с религией и псевдо-духовными учениями не имеющими, тогда и Душа, и человек будут счастливы.опубликовано econet

Автор Ольга Цыбакина

фото Louis Blanc

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet