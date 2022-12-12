Жизнь некоторых отношений обрывается скоропостижно: еще вчера они фантазировали о выводке детишек, а сегодня – растворение в воздухе и бан в соцсетях.

Только второе и помогает понять, что погибли отношения, а не человек. Другие впадают в кому. Можно ли назвать это жизнью? Хотя всегда остается призрачная надежда на чудо определенности. Мне кажется, в коме отношения могут жить очень долго. Десятилетиями. Прямо, как некоторые люди.

Когда обрываются отношения

Отношения могут болеть гриппом – в них много жара, которое в забытьи можно принять за страсть, но интоксикация очень быстро ставит все на свои места. После гриппа отношения могут умереть с бурными стонами или, даже, судорогами, а могут перейти в вялотякущую хроническую инфекцию с обострениями при падении иммунитета.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Отношения могут закончить свою жизнь от тяжелого перелома, несовместимого с жизнью. Обычно этому предшествуют изменения в плотности костей, которые никто не замечает.

Потеря крови часто останавливает жизнь отношений. Поначалу они бледнеют, мерзнут и теряют силы. А потом вновь становится тепло, просто очень хочется спать. Рану некому перевязать, потому что никак нельзя заметить, что раны в принципе существуют во вселенной.

Иногда отношения задыхаются, чаще всего от попавшего внутрь инородного тела.

В отношениях может случиться инфаркт. Такое происходит у очень трудолюбивых, ответственных и соответствующих всем правилам отношений.

Отношения гибнут от онкологии, когда в них растет что-то бурное, очень энергичное и стремительное. Даже непонятно, почему такая сила жизни убивает отношения.

Смертельным для отношений может стать обезвоживание или голод. Это когда они крепко спрятаны от мира в доме с толстенными стенами, в котором прохудился водопровод.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Иногда отношения угасают от детских болезней, от которых их кто-то старательно уберегал в начальной фазе их жизни. Например, от острого разочарования.

Некоторые отношения сходят с ума и остаются живыми лишь до тех пор пока их принуждают к жизни в специально отведенных для этого местах.

Ходят слухи, что некоторые отношения умирают во сне. Но, мне кажется, необходимым условием для этого является их рождение в том же самом сне.

А я хотела бы, чтобы мои отношения умерли от старости. Говорят, такую смерть непросто заслужить.опубликовано econet.ru.

Татьяна Демьяненко

фото Isabelle Chapuis

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet