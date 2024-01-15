Что бы ни случилось, боритесь и побеждайте

Жизнь так устроена, что она невозможна без борьбы. Каждый день преодолевая трудности, сражаясь с невзгодами, мы становимся сильнее. Мы учимся побеждать. Только так можно прийти к своей мечте. Важно помнить, что цена отказа от победы - это поражение.
Наверняка вы тоже замечали, как несправедливо, что в русском языке нет слова «победю». Когда мы говорим о том, что собираемся победить, приходится выкручиваться, используя существительное «победа» или глагол «побеждать»: приду к победе, победа будет за нами или моей, буду побеждать. А это всегда ослабляет значимость того, что мы собираемся сделать.
Возможно, это от того, что много веков было вытеснено из реалий существования желание победить или стать известным, до сих пор многие отечественные психологи, в отличие от западных, не воспринимают всерьез эту ценность, считая, что это баг психики, компенсация низкой самооценки. Тогда как на Западе естественно хотеть выигрывать и побеждать.
Или от того, что наша страна настрадалась, и победы чаще всего доставались тоннами крови.
Так или иначе нам приходится иметь дело с победами и поражениями каждый день. И нет человека, который бы искренне радовался поражению, если бы за этим не стояли какие-то выгоды.
Поэтому желание побеждать естественно. Мы все хотим побеждать. Даже в банальных бытовых вопросах.
Каждый день нам приходится преодолевать трудности, развивать свою силу духа, а тяжелые периоды и вовсе превращаются в постоянное сражение.
У каждого своя чаша страданий, свой вес того, что мы можем выдержать. Как бы осознанно мы не предпринимали шаги, трудности в жизни не обойдут стороной.
Поэтому победа — естественное условие нормальной жизни, хоть всегда есть и другой выбор, но он претит.
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Победа — это не вопрос сражения с кем-то, это вопрос сделать так, чтобы получилось; чтобы реализовать задуманное, пройти через свои трудности, сложить жизнь мечты.
Победа подразумевает борьбу. И она непросто даётся. Можно отказаться от борьбы, но тогда никогда не узнаешь, чего ты стоишь. Цена отказа от победы — поражение, которое мы терпим в битве с собой: мы не становимся лучше, не получаем ценный опыт, который делает нас мудрее, отказываемся от того, что любим. Когда мы побеждаем, каждый раз наша жизнь становится чуточку больше «СВОЕЙ» жизнью, а «СВОЯ» жизнь включает в себя всё, что мы любим.
Поэтому, что бы ни случилось, боритесь и побеждайте, вставайте после каждого поражения, рискуйте и пейте жизнь жадными глотками, не позволяйте себе отнять у себя мечту и ещё один день желаемой жизни.
Жизнь плещется у ваших ног, пока вы идёте в другую сторону.
Стремитесь, дерзайте и побеждайте! Чтобы когда-нибудь потом, отправляясь в последний путь, вы обернулись на свою жизнь и сказали себе «спасибо»! За то, что не сдались, за то, что дерзнули и сделали всё, что от вас зависело, и в итоге смогли!
Каждая секунда СВОЕЙ жизни дороже всех денег мира!
И когда тебе кажется, что на своём пути ты одна/один, помни: миллионы сердец движутся в том же направлении, что и ты.
Они приняли решение не сдаваться, во что бы то ни стало и вопреки.
Не упускай даже секунды, которую ты можешь потратить на создание жизни мечты: всё бесценное заложено в этой секунде.
Начни жить СВОЮ жизнь уже сегодня!опубликовано econet
Автор Макаренко Инна
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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