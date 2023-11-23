Благодарить по малейшему поводу

Благодарить людей по малейшему поводу, благодарить судьбу, обстоятельства, даже тогда, когда кто-то что-то делает не так или дела идут не туда. Все равно надо сказать спасибо.

– Спасибо, – сказал Павел продавщице, передавшей ему покупки.

– Почему ты все время всем говоришь «спасибо»? – когда уже вышли на улицу, спросил Павла его сослуживец Антон.

– То есть? Не понял тебя? – переспросил Павел.

– Ну, вот сейчас в магазине ты сделал покупку и еще благодаришь продавца. Это она тебя должна благодарить, что ты пришел именно к ней и купил. Ты ведь у нее свои деньги оставил. Она с этого ведь процент имеет, зарплату на худой конец.

– А что плохого в том, что я ей спасибо сказал? – недоуменно спросил Павел, – Что-то я не могу понять суть твоего вопроса.

– Да нет тут ничего плохого. Все хорошо. Просто как-то нелогично, что ли. И ведь это не в первый раз я за тобой наблюдаю. Я вот смотрю на тебя и замечаю, что ты всегда всем говоришь «спасибо, благодарю». Даже в тех ситуациях, когда вроде говорить спасибо не следует, не обязательно.

– Приведи конкретный пример, когда ты не понял, зачем я поблагодарил. Тогда я, думаю, смогу тебе объяснить.

– Сейчас, минутку, – Антон на время задумался.

– Ну, вот, например, вчера, помнишь, тебе позвонили из бухгалтерии и дали какие-то данные, которые ты запрашивал. Это ведь их работа обеспечивать нас информацией, а ты им спасибо говоришь. Потом официант в кафе тебе еду принес, ты ему опять спасибо. Тачка тебя пропустила на пешеходке, хотя ты и так на зеленый шел, ты снова спасибо. Они ведь так и так должны были это сделать. Это ведь их обязанности, работа, обязательства. Разве за это нужно благодарить?

– Тут, понимаешь, как происходит… сейчас попытаюсь объяснить. Вот вроде бы, как ты говоришь, человек обязан это сделать, это его работа, должностная инструкция.

Согласен. Но почему бы не сказать ему спасибо за то, что он сделал для тебя что-то хорошее, правильно поступил, в срок и качественно выполнил свои обязательства? Ведь он сделал так, как тебе надо, как тебе удобно и выгодно. При всех обязательствах люди ведь могут и не сделать то, что должны. Ведь мы каждый день сталкиваемся с этим, поэтому я считаю, что нужно хотя бы словом дополнительно поощрить их, отметить их правильное достойное поведение.

Вот, например, сотрудник не в срок дает информацию. Он должен, конечно, в срок все сделать, но почему-то не делает. Или продавец в магазине вроде заинтересован продать, хочет, чтобы ты у него купил, но что-то не торопится к тебе подойти, не торопится улыбнуться и обслужить, как это предписывает инструкция.

Но те же самые люди хорошо относятся ко мне и делают все, как надо. Потому что они точно знают, что на каком-то эмоционально-моральном уровне меня с ними связывают более высокие обязательства. Обязательства моего хорошего отношения к ним, мое отношение благодарности к их труду и за их труд.

Благодарность за все, за любую мелочь – это наша обязанность. Обязанность перед каждым человеком, перед каждой ситуацией.

– Даже неприятной?

– Даже такой.

– Ну, ты даешь! Я так не смогу.

– А ты попробуй. Знаешь, это так здорово всегда и всем говорить спасибо!

Благодарить людей по малейшему поводу, благодарить судьбу, обстоятельства, даже тогда, когда кто-то что-то делает не так или дела идут не туда. Все равно надо сказать спасибо.

И еще важный момент: благодари сам, но не жди благодарности от других. И тем более не требуй ее! Помни, это их ответственность отблагодарить тебя. Если не делают этого, то минус им, не тебе. Ты сделал доброе дело – молодец! Гордись, радуйся! Ты ведь для себя делаешь, чтобы быть хорошим человеком, уважать себя.

Будь уверен, тебе зачтется и вернется все точно! Если не через этого человека, так через другого или через жизненную ситуацию какую-то, через удачное стечение обстоятельств. В мире все уравновешивается, и чем больше благодарности ты отдаешь миру, тем больше благодарности в разном виде приходит и в твою жизнь.

– Вот это да. Это работает! Надо попробовать.

Павел в ответ улыбнулся своей доброй улыбкой…

Вадим Хузин «Рука Жизни»

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