Семь фактов о Рождестве

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Мы любим его с детства. И кажется, всё-всё про него знаем, всю историю, традиции и предания. Некоторые из нас и все рождественские службы знают наизусть. Расскажем о малоизвестных фактах о Рождестве Христовом.

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Мы любим его с детства. И кажется, всё-всё про него знаем, всю историю, традиции и предания. Некоторые из нас и все рождественские службы знают наизусть. Расскажем о малоизвестных фактах о Рождестве Христовом.

В каком году родился Христос?

Казалось бы, все просто: новая эра считается от Рождества Христова. Но изначально в вычислениях была допущена погрешность: римский составитель пасхалий аббат Дионисий Малый (работал в 525 году) ошибся на несколько лет.

Точно определить дату рождения Иисуса Христа сложно: из Евангелия от Матфея известно, что во время избиения младенцев Христу было не больше двух лет. На фоне всех жестокостей царя Ирода Великого это событие в небольшом городе в окрестностях Иерусалима вряд ли было особенно значительным для всей страны, поэтому в документах оно не отражено.

Ирод Великий умер в 750 году от основания Рима — по нашему исчислению это 4 г. до н.э. В это время Спаситель был еще ребенком, как говорит апостол и евангелист Матфей: «По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву (2:19-21). Греческое слово παῖς может означать не только грудного младенца, но и любого ребенка, а детьми в иудейской традиции мальчики считаются до 13 лет.

Еще одна зацепка — год выхода Иоанна Предтечи на проповедь. Лука называет его точно: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря» (3:1) — эта дата высчитана, 28 г. н.э. В это время (или несколько позже) Христу около тридцати лет — потому что на проповедь он выходит после Крещения от Иоанна. Ровно тридцать Ему быть не могло, потому что тогда получалось бы, что Рождество Христово произошло уже после Ирода Великого, но это именно «около тридцати», а не «около сорока». Если предположить, что Христос выходит на проповедь в 28 году в возрасте, самое меньшее, 32 лет, а самое большее — в 35 — то год Его рождения колеблется в промежутке от 7 до 4 г. до н.э.

Почему Ирод испугался известия о Рождении Мессии?

В те годы мессианские ожидания в еврейском народе были особенно сильны. Иудея находилась под властью язычников — римлян, а Мессию воспринимали царем, который бы поверг врагов и восстановил царство Израиля. В том, что именно такова Его роль, были уверены все верующие иудеи — и потомки царей, и простые рыбаки и земледельцы.

Но Ирод таковым не был — его принадлежность к вере иудейского народа была формальной, чисто политической.

Ирод вообще не мог быть легитимным царем Иудеи, так как не являлся потомком Давида. По происхождению Ирод был идумеянином, а не евреем. Иудаизм принял не он сам, а его дед Антипа, и не по велению сердца, а покорившись Хасмонейскому Иудейскому царству.

Отец Ирода Антипатр, получил должность прокуратора Иудеи и место опекуна тогдашнего иудейского царя и первосвященника Гиркана II из династии Маккавеев. Возвысившись, он захватил царский престол.

Антипатр пал жертвой заговора. Его сын Ирод уничтожил заговорщиков и взял власть в свои руки.

Чтобы придать легитимность своему правлению, он женился на внучке Гиркана II, чтобы зарекомендовать себя благочестивым человеком — реконструировал Храм. В 25 году до н.э. он решил проблему голода вследствие неурожая в Иудее, обменяв все золото во дворце на хлеб в Египте. Но его жестокость и подозрительность (он убил свою жену и сыновей, Александра, Аристобула и Антипатра, обвиненных в заговоре), его явное сотрудничество с оккупантами (власть он получил не без помощи римлян — заручившись поддержкой Марка Антония, он был избран сенатом в самом Риме) — все это привело к тому, что популярности в народе он не снискал.

Подозрительность царя усиливалась. Весть о рождении Мессии не была для него радостной — его интересовало не освобождение иудейского народа (и тем более, не просвещение других народов светом истинной веры, чего также ждали верующие люди), а сохранение власти.

«Избиение младенцев» (Маттео ди Джованни, 1488 год)

Тяга к власти уже неоднократно превращала Ирода, гордеца и самозванца, еще и в жестокого убийцу — но избиение младенцев превзошло прежние его преступления. После этого он прожил не более трех лет (вероятнее всего, еще меньше).

Почему волхвы пришли поклониться Христу?

Хорошо известно, что волхвы, описанные в Евангелии от Матфея, скорее всего, пришли из Персии и, видимо, были астрономами (в то время астрономия тесно пересекалась с астрологией). А вот зачем им нужно было поклоняться Христу, знают не все.

Словом «маги» с древности было принято называть зороастрийских жрецов. Распространенный в Персии зороастризм, или маздеизм, — самая первая монотеистическая религия, обращенная ко всему человечеству, а не к конкретному народу.

Альбрехт Дюрер. Поклонение волхвов. 1504 г. Галерея Уффици, Флоренция, Италия

Исторические и культурные связи между Древним Израилем и Персией присутствовали на протяжении веков — иудеи были захвачены персами; действие некоторых ветхозаветных книг происходит в Персии (книга пророка Даниила, книга Есфири).

В целом персы и иудеи благосклонно воспринимали друг друга как носителей веры в Единого Бога.

Многие мотивы «благой веры» (так называют себя сами зороастрийцы — термин «зороастризм» используют европейцы для обозначения этой религии по имени ее пророка — Спитамы Заратуштры) близки иудаизму. В частности, эсхатология, включающая в себя воскресение мертвых и последний суд, в обеих религиях практически совпадают.

Древнееврейское учение о Машиахе (Мессии) провозглашало пришествие Царя-Освободителя и перекликалось с зороастрийским представлением о Саошьянтах — трех спасителях, которые поочередно придут в конце времени и обратят людей в Благую веру. Третий Саошьянт вместе со всеми верующими победит разрушительную силу Друдж (злой дух — Ангра) и воскресит мертвых. После этого мир будет преображен до состояния первозданного совершенства — это изменение мира называется «Фрашо-керети».

Будучи наднациональной религией, маздеизм не усматривал никаких препятствий к тому, чтобы Саошьянт происходил из иудеев, которые, знали зороастрийцы, также ждут Царя-Спасителя.

Вот почему новая звезда Царя Иудейского — Спасителя мира — повела трех ученых жрецов в далекий Иерусалим.

Откуда мы знаем о пещере Рождества?

Из Евангелия от Луки мы знаем, что вместо колыбели для Младенца Пречистая Дева Мария использовала ясли — кормушку для скота.

Католическая церковь бережно хранит в римском храме Санта-Мария Маджоре часть рождественской святыни — деревянные дощечки, считающиеся частицами яслей Христовых. Правда, об исторической аутентичности этого предмета говорить сложно. По всей Святой Земле и сейчас можно увидеть пещеры в скалах, в которые в древности загоняли скот, но находящиеся там ясли сделаны из камня — ведь в этой местности дерево не является распространенным материалом.

Но, в любом случае, ясли в Писании упомянуты.

А вот о пещере не сказано ни слова. Откуда же мы знаем о месте рождения Спасителя?

Рембрандт Харменс ван Рейн. Гравюра. 1654 г.

Первые письменные упоминания о вертепе, в котором родился Христос, мы встречаем в источниках середины II века: апокрифическом «Протоевангелии Иакова» и «Диалоге с Трифоном Иудеем» святого мученика Иустина Философа.

Если «Протоевангелие» изобилует большим количеством исторически недостоверных подробностей, то Иустин Философ фиксирует устное предание, в целом не отличающееся от изложенного в Евангелии: «Когда же младенцу пришло время родиться в Вифлееме, то Иосиф, по недостатку в том селении места, где остановиться, пришел в одну пещеру недалеко от селения. И когда они были там, Мария родила Христа и положила Его в яслях». Точного места святой Иустин не указывает.

Зато очень точно указывает место Рождества посетивший святые места Ориген. «Самая пещера Вифлеемская указывает, где Он родился, а также и ясли пещерные свидетельствуют о том, где он был повит пеленами, – сообщает он в труде «Против Цельса». – В тех местах живо еще предание об этом событии, известно даже и врагам веры, что в той пещере родился Иисус, Которого чтут и Которому дивятся христиане».

Что это за враги веры?

В середине II века в Иудее произошло крупное восстание против Рима под предводительством Бар-Кохбы (среди иудеев даже было представление о том, что именно этот человек является обещанным Мессией). Мятеж был жестоко подавлен. Император Адриан до основания разрушил Иерусалимский Храм и фактически весь Иерусалим, изгнал из него евреев, запретив даже приближаться к святому городу (лишь накануне иудейской Пасхи они могли смотреть на него с горы, до сего дня называющейся «hар hа-цофим» – гора Обозрения), дал построенной на руинах колонии новое название — Элия Капитолина, и даже саму провинцию Иудея переименовал в Палестину.

По мрачной иронии библейская земля получила название в честь народа, с которым воевали ветхозаветные судьи и сам царь Давид — филистимлян.

Стремясь стереть с лица земли само воспоминание о жившем здесь народе, Адриан уничтожает и святыни христиан, воспринимая их как иудейскую секту. В Древней Церкви было принято собираться для Евхаристии в памятных местах — и рождественская пещера не стала исключением. Адриан велит строить над ними языческие храмы. По свидетельству переводчика Писания на латынь, блаженного Иеронима Стридонского, «та самая пещера, где Младенец Христос издал Свой первый крик плача, была посвящена любовнику Венеры».

Но память о пещере сохранялась на протяжении первых веков христианства, и именно это место описывал в середине III века Ориген.

Пройдет несколько десятилетий, и святая царица Елена начнет поиски христианских святынь. Благодаря маниакальной мстительности Адриана, пытавшегося осквернить и уничтожить их языческими обрядами, святые места легко находились: на них указывали языческие алтари.

Почему рождественский символ — елка?

От истории перейдем к легендам и народным обычаям.

Многим знакома добрая европейская сказка о елочке, которая, когда деревья пришли поклониться Младенцу Христу, смиренно стояла в дверях, не имея подарков и боясь Его уколоть, пока другие деревья не дали ей свои плоды — орехи, цветы, яблоки, апельсины, чтобы она могла одарить Спасителя (по другой версии, елочку украсил звездами Ангел). Христос с улыбкой потянулся к деревцу, и так ель стала символом Рождества.

А вот почему возникла эта легенда, известно не всем.

У германских племен задолго до принятия христианства вечнозеленые растения были символом жизни. Считалось, они защищают домашний очаг от злых духов, мрака и холода.

В Средние века немцы всю зиму украшали дома можжевельником или елью.

А в исторических источниках впервые рождественская елка упоминается в 1419 году: во Фрайбурге местные пекари украсили дерево фруктами, орехами и булочками, оставив детям на «разграбление» в Новый год.

В России новогоднюю елку попытался «насадить» Петр I, что также хорошо известно, но к Рождеству это отношения не имело — еловые ветки украшали город к Новому году.

Рождественские елки появились благодаря приехавшим в Петербург немцам в начале XIX века, и привлекли сначала высший свет, да и то далеко не сразу — лишь в канун 1840 года газета «Северная пчела» рекламирует продающиеся украшенные елки, а через год сообщает о новом обычае, как о «перенятом у добрых немцев детском празднике в канун Рождества Христова… Деревцо, освещенное фонариками или свечками, увешанное конфетами, плодами, игрушками, книгами, составляет отраду детей, которым прежде уже говорено было, что за хорошее поведение и прилежание в праздник появится внезапное награждение».

В народе же рождественское дерево прижилось не сразу, и дело вовсе не в противостоянии инославным нововведениям. Ель на Руси не любили: она росла на болоте, была неприятна на ощупь (колючая, с влажным мшистым стволом) и символизировала, в противоположность западноевропейской традиции, нечистую силу и смерть. Отсюда — сохранившийся по сей день обычай накрывать свежие могилы еловыми ветками (правда, в последние века он переосмыслен уже в христианском ключе, во многом благодаря перенятому у западных христиан представлению о елке — символе жизни).

Лишь к концу XIX века ель и в России становится рождественским символом.

А сегодня рождественскую и новогоднюю елку можно встретить даже у православных христиан Востока — и в родном городе Спасителя, окруженном пустыней Вифлееме, на витринах магазинов стоят украшенные елочки и Санта-Клаусы с санями и оленями.

Когда праздновали Рождество древние христиане?

А они его отдельно не праздновали. Христиане к IV веку праздновали Богоявление, включавшее в себя само пришествие Господа в мир, Рождество, явление Отрока Иисуса в Храме и выход Христа на проповедь после Крещения на Иордане. В Церквах Рима и Северной Африки этот день приходился на 25 декабря, а в Церквах Востока и Галлии — 6 января.

Откуда взялись эти даты?

Древняя Церковь усвоила древнюю иудейскую традицию, согласно которой дата смерти святого человека совпадала с датой его рождения (так, например, 6 числа месяца сивана родился и умер царь Давид, 15 сивана родился и умер сын праотца Иакова, Иуда, 10 ава родился и умер сын праотца Иакова, Иссахар…).

Христиане же выясняли день Боговоплощения, то есть Благовещения, когда произошло зачатие Господа Иисуса Христа, основываясь на дате Пасхи — Воскресения Христова — а вычисляли Пасху по-разному. Одни, ориентируясь на солнечный календарь, прибавляли 14 дней ко дню весеннего равноденствия (22 марта) и праздновали Пасху в ближайшее воскресенье к получившемуся 6 апреля, а другие, следуя традиции, идущей от Тертуллиана и соответствующей другим древним источникам (трактат «О вычислении Пасхи», приписываемый свт. Киприану Карфагенскому и др.), считали, что Страдание Христово произошло в восьмые апрельские календы — т. е. 25 марта.

Соответственно, простым прибавлением к 6 апреля или 25 марта получали праздник Богоявления — Рождества и Крещения. Одни учителя Церкви (Климент Александрийский, Ориген, свт. Афанасий Великий) соотносили этот день именно с Крещением на Иордане, другие (свт. Епифаний Кипрский, прп. Ефрем Сирин) — с Рождеством.

Тема Рождества была центральной в празднике Богоявления, в особенности же считался важным мотив поклонения волхвов, как откровения Господа Иисуса Христа языческому миру.

Почему же более распространенная дата 6 января была разделена на две и зачем понадобилось выделение Рождества Христова в отдельный праздник 25 декабря?

Наиболее убедительной представляется точка зрения, согласно которой это произошло из апологетических соображений. Во-первых, в 70-80 годах IV века укрепились позиции православных против ариан.

Выделение отдельного праздника, посвященного по плоти рождению Господа Иисуса Христа, позволяло подчеркнуть единосущие Его Отцу.

Во-вторых, 25 декабря, на третий день после зимнего солнцестояния, в языческом мире отмечался «праздник непобедимого солнца». Торжество, сопровождавшееся обрядом возжигания огней, было настолько распространенным, что в нем принимали участие и христиане. Блаженный Августин призывал отмечать в этот день Рождество Христово, «не как неверные ради солнца, но ради Того, Кто сотворил это солнце».

До сих пор в Армянской церкви (нехалкидонской) отмечаются не Рождество и Крещение, а один праздник Богоявления — 6 января.

Когда мы будем праздновать Рождество в XXII веке?

Вопрос кажется забавным — ведь церковный календарь неизменен, а значит, мы должны будем праздновать Рождество в тот же день, что и сейчас, то есть 25 декабря по юлианскому или 7 января по григорианскому календарю.

Между тем, юлианский, то есть церковный, или старостильный, календарь не меняется, а вот григорианский, то есть «гражданский», или «новостильный» изменяется по правилам, согласно которым разрыв между старым и новым стилем будет постепенно увеличиваться.

Мы привыкли к тому, что високосными являются те годы, которые делятся на четыре. Но это правило действует только для юлианского календаря. Для «гражданского» григорианского, правила високосных годов следующие:

- если порядковый номер года не оканчивается двумя нулями и делится без остатка на 4, то год високосный;

- если порядковый номер года оканчивается двумя нулями и число сотен в порядковом номере года делится без остатка на 4, то год високосный, а если не делится, то — простой.

Таким образом, 1900 год — простой, 2000 — високосный, 2100 — простой. Следовательно, с 1 марта 2100 года разрыв между юлианским и григорианским календарем увеличится еще на один день, и с 2101 года Рождество будет отмечаться 8 января по новому стилю, что станет соответствовать 25 декабря по старому.

Разумеется, сместятся и все остальные непереходящие праздники.

Как ни странно, Православные Церкви, живущие по старому стилю, могут оказаться перед серьезной проблемой — уже сейчас есть люди даже из числа священников, которые уверены, что именно это смещение является нарушением литургической традиции и категорически недопустимо. Конечно, здравомыслящие люди разберутся с проблемой сложения в пределах одной единицы, но психологический дискомфорт обеспечен даже им — ведь в обычной жизни мы ориентируемся на гражданский календарь.

Остается надеяться, что и государство проявит благоразумие и сместит выходной день 7 января на 8. опубликовано econet

Автор Мария Сеньчукова