Вадим Зеланд: Богатство, здоровье и счастье – человек выбирает сам

Идеи Вадима Зеланда, описанные в его книгах, стали бестселлером. Его Трансерфинг реальности перевели на 20 языков и продают во всем мире. Многие люди говорят, что советы писателя сделали их мир лучше.
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5. Проявляя недовольство чем-либо или ругая кого-либо – правительство, госслужащих, футболистов, погоду, коллег, соседей, близких, не говоря уж о детях, – вы транслируете в зеркало мира неприглядный образ и получаете соответствующую реальность в отражении.
6. Позволить себе быть собой – значит принять себя со всем своим несовершенством. Позволить другому быть другим – значит снять с него проекции своих ожиданий. В результате ситуация, когда один хочет то, чего другой не приемлет, непостижимым образом разрешится сама собой.
7. В своей реальности вы имеете то кино, которое крутится в вашем “проекторе“. Что нарисуете, то и увидите. Проблема лишь в том, что люди делают Наоборот: что видят, то и рисуют. Понимаете разницу?
8. Если вам порой кажется, что вы “не от мира сего“, или с этим миром “что-то не так“, значит, вы уже почти или совсем проснулись – замечательно.
9. Если вы упрямо и непреклонно будете крутить в мыслях Свое кино и шагать к Цели, реальность рано или поздно придет в соответствие с ним. Реальности просто некуда деваться – таково ее свойство. Не только вы зависите от реальности, но и она от Вас. Вопрос в том, кто владеет Инициативой.
10. Чего вам не следует делать однозначно, так это – разочаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается – в любое время, при любых условиях и обстоятельствах. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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