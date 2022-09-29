13 вещей, от которых срочно надо избавиться!

Изменить свою жизнь к лучшему достаточно просто, стоит лишь избавиться от ряда вещей, которые присутствуют в жизни каждого из нас и мешают нашему счастью.

Изменить свою жизнь к лучшему достаточно просто, стоит лишь избавиться от ряда вещей, которые присутствуют в жизни каждого из нас и мешают нашему счастью.

Внесите эти 13 законов в свою жизнь!

Перестаньте вести монолог с самим собой в негативном ключе.

Негативные эмоции не должны управлять вашей жизнью, не верьте логике и рассудку. Будьте оптимистом и верьте в свои силы и безграничные возможности.

Не оправдывайтесь.

Вы не должны ни перед кем оправдываться, особенно перед самим собой. Это ведёт только к вашим внутренним ограничениям.

Не критикуйте окружающих.

Каждый человек имеет право на свою точку зрения и волю действий. Перестаньте критиковать их и вообще всё, что происходит вокруг вас.

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Перестаньте возвращаться к прошлому.

Плохое оно было или нет – не важно. Прошлое ушло и не вернётся. Живите настоящим.

Не стремитесь всегда быть правым.

Огромное количество людей готово на многое, лишь бы оказаться правым в каком-то споре. Не стоит тратить на это свои силы, нервы и портить отношения с людьми. Вам это не нужно.

Не жалуйтесь на жизнь.

Не жалуйтесь на обстоятельства или окружающих. Сами по себе события не несут позитивного или негативного окраса, всё зависит только от вашей точки зрения.

Перестаньте бояться.

Страх – это плод нашего богатого воображения. Переборите страх в себе и окружающая обстановка перестанет вызывать у вас дискомфорт.

Перестаньте пытаться произвести на окружающих хорошее впечатление.

Ведите себя естественно и не придавайте значения мнению окружающих. Позвольте себе быть самим собой, а не кем-то ещё.

Не вините других.

Перестаньте обвинять других за то, что у вас есть или чего нет, за причинённую боль многое другое.

Перестаньте бояться перемен.

Перемены – это развитие, движение к чему-то новому. Перемены неизбежны, поэтому воспринимайте их спокойно.

Не старайтесь всё время оправдывать чьи-то ожидания.

Не старайтесь жить в угоду родным, близким, коллегам или друзьям. Иначе вы потеряете своё Я и не сможете прожить свою жизнь так, как вы этого хотите. Прислушайтесь к внутреннему голосу и вспомните о существовании вещей, делающих вас по-настоящему счастливыми. Начните жить своей, а не чужой жизнью.

Избавьтесь от ярлыков.

Не ориентируйтесь на стереотипы – все люди и события индивидуальны. Будьте открыты всему новому.

Перестаньте держать всё под контролем.

Пусть жизнь течёт своим ходом. Люди сами решат, кем им быть и что делать.опубликовано econet.ru

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