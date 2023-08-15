Если ищешь плохое, то обязательно найдешь

Притча о китайском мудреце. Учимся обращать внимание на хорошее! Если ты ищешь плохое, то ты обязательно его найдешь
Притча о китайском мудреце. Учимся обращать внимание на хорошее!
Один старый и очень мудрый человек сказал своему другу:
— Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся запомнить вещи коричневого цвета.
В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый китаец ему задал следующий вопрос:
— А теперь закрой глаза и перечисли все вещи синего цвета
Друг растерялся и возмутился:
— Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал только вещи коричневого цвета!
На что мудрец ответил:
— Открой глаза, осмотрись — ведь в комнате очень много вещей синего цвета.
И это было чистой правдой.
Тогда старик продолжил:
— Если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни — только плохое, то ты и будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только они будут тебе запоминаться и участвовать в твоей жизни. Запомни: если ты ищешь плохое, то ты обязательно его найдешь и не заметишь ничего хорошего.опубликовано econet
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