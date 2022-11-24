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Любите сегодня. Сейчас.

Источник: Econet 24 ноября 2022 6264
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Небольшой вдохновляющий текст - о безусловной любви, о наших страхах, желаниях, истинных ценностях. Идите в любовь, решайтесь на близость!

Любите сегодня. Сейчас.

Любите сегодня. Сейчас. Так, как будто завтра не наступит.

Заботьтесь о любимом человеке.

Забота - это действия.

Не экономьте силы. Если можно сделать что-то приятное для него сегодня, то делайте.

Отдавайте. Потому что тепло заключается не в материальных вещах. И сильно далеко мы их с собой все равно не утащим! 

Находите время и слова, чтобы сказать важному для вас человеку, как он для вас важен. Называйте все своими именами. Когда слова идут от сердца, ими невозможно поставить другого в неловкое положение.

Любите сегодня. Сейчас.

Идите в любовь, решайтесь на близость, на то, чтобы стать безоружными, открыть сердце и, скорее всего, испытать боль не один раз, сталкиваться лбами, спорить, проживать все «трудности перевода» с наших разных языков...учиться друг у друга, верить друг в друга и, прорываясь через все свои страхи, старые травмы и заблуждения, все-таки рассматривать другого, принимать его и учиться любить.

Не всегда можно быть вместе, но всегда можно уважать, быть благодарным и оставлять другому человеку место в своем сердце. 

Любовь - это не просто удачная встреча по стечению обстоятельств. Это наша зоркость, смелость, искренность, наш выбор и труд. Ты счастлив - когда ты любишь...опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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любовь отношения жизнь вдохновение

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