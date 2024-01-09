11 аргументов в пользу оптимизма

Кем вы себя считаете — оптимистом или пессимистом? Тал Бен-Шахар в своей книге «Что ты выберешь?» считает, что это просто вопрос осознанного ежедневного выбора. Люди могут выбирать, как им думать и что им чувствовать.

© Lim Heng Swee.

Кем вы себя считаете — оптимистом или пессимистом? Тал Бен-Шахар в своей книге «Что ты выберешь?» считает, что это просто вопрос осознанного ежедневного выбора. Люди могут выбирать, как им думать и что им чувствовать.

1. Самосбывающееся пророчество оптимиста

Оптимисты видят будущее в светлых и радужных тонах и предаются заоблачным мечтаниям. И их мечты часто оказываются самореализующимся пророчеством: спустя некоторое время они становятся реальностью. Пессимистический взгляд, напротив, увеличивает шансы на то, что будущее окажется мрачным. Взгляд, полный надежд, способствует успеху и процветанию.

Сосредоточенность на положительном не означает, что человек оторван от реальности и не обращает внимания на проблемы и трудности, которые существуют в жизни каждого. Наоборот, это как раз говорит о реалистичном взгляде на мир — о том, что важно не оставлять без внимания позитивные вещи, которые являются такой же неотъемлемой частью реальности, как и отрицательные.

2. Быть оптимистом — значит замечать красоту и очарование

То, что мы видим вокруг себя, во многом зависит от выбора, который мы делаем. Часто ли мы находим время на то, чтобы всмотреться в окружающие нас вещи, увидеть их красоту, комизм, таинственность и очарование? По дороге на работу смотрим ли мы без всякой цели в окно, разглядывая форму облаков, краски неба? Способны ли мы заметить забавную собачку и невольно улыбнуться или хороший поступок какого-то человека и похвалить его?

Следуя привычным маршрутом, вполне естественно быть погруженным в собственные мысли или рассеянно смотреть в никуда. Но чем более осознанно и внимательно мы подходим к тому, что делаем здесь и сейчас, тем здоровее и счастливее становимся.

3. Оптимисты умеют прощать

Оптимисты умеют легко и быстро избавляться от обиды, от этой ненужной ноши, которая давит на спину.

На санскрите прощать — значит «отвязывать, развязывать». Когда мы прощаем обиду, мы развязываем эмоциональный узел и прочищаем засор в системе наших эмоций. Мы позволяем потоку эмоций течь свободно, можем позволить себе чувствовать гнев, разочарование, страх, боль, сострадание и радость. Лелеять свою обиду сродни затягиванию узлов — чем больше тянешь, тем они туже. Отпустив ситуацию, вы ослабите напряжение, и узел будет легче развязать. Простите обиды и продолжайте идти вперед с легкостью, спокойствием и счастьем.

4. Оптимисты ценят даже тех людей, которые им не нравятся

Если попытаться разобраться, откуда берется наше неприятие другого человека, можно многое понять в самом себе. Как правило, нас раздражает именно то, что нам в себе не нравится. Учась ценить людей, которые нас раздражают, мы развиваем способность во всем находить что-то полезное и сопереживать. У вас есть человек, который особенно сильно вас расстраивает? Вас раздражает какая-то конкретная его черта или конкретное поведение? Попробуйте провести медитацию любящей доброты, испытайте положительные эмоции по отношению к этому человеку.

Медитация «любящей доброты» — практика, которая существует на Востоке уже тысячи лет. В ее основе лежит простая идея — направлять доброту, сочувствие, щедрость, доброжелательность и позитивные эмоции на себя и на других людей. Проводились исследования, в котором испытуемые практиковали медитацию любящей доброты по двадцать минут каждый день. Эффект был поразительный: у испытуемых снизился уровень тревожности и депрессии, повысилось общее ощущение радости и счастья, улучшились физическое здоровье, отношения и уровень мотивации.

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5. Оптимисты не ввязываются в негативный внутренний диалог и помнят, где их настоящее «я»

В нашей голове течет нескончаемый поток мыслей, и многие из них содержат негативный подтекст, который может причинять нам вред. Иногда мы живем с этим вредоносным посылом так долго, что начинаем путать его с реальностью и в результате действовать так, словно этот негатив и есть истина.

Оптимисты понимают, что в большинстве случаев негативные установки не имеют под собой основания и лишены здравого смысла. Они умеют вовремя останавливать бесконечную прокрутку этих «голосовых сообщений» в своем мозге. Верните себе власть над внутренним голосом, по указке которого вы живете.

6. Оптимист идет по светлой стороне жизни

Генри Дэвид Торо говорил: «Тот, кто во всем ищет недостатки, найдет их и в раю». Пессимист всегда выискивает проблемы и недочеты в людях и ситуациях. И, конечно же, всегда находит: он обнаружит ложку дегтя даже в бочке меда. Оптимист видит просвет в темных тучах, делает из лимонов вкусный лимонад и идет по светлой стороне жизни — и, кстати, не пеняет писателям за использование набивших оскомину клише! Обнаружить что-то хорошее можно в любой ситуации и в любом человеке. И выбор — быть пессимистом или оптимистом — оказывает колоссальное влияние на ваше физическое и психологическое здоровье.

7. Оптимизм положительно влияет на здоровье

Психологи используют термин «когнитивная реконструкция», чтобы описать нашу способность оценивать ситуацию с различных точек зрения. В трудные времена и в сложных обстоятельствах иногда полезно взглянуть на происходящее под другим углом, например увидеть забавные и более светлые стороны своих проблем. Конечно же, в некоторых случаях уместны сдержанность и торжественность, но гораздо чаще мы относимся к себе и к жизни слишком серьезно, упуская все комичное и веселое.

Сегодня множество исследований доказывают, что смех способен облегчать боль и активизировать иммунную систему. Это открытие использовал для лечения пациентов целитель Адамс, а также многие другие люди по всему миру. Но вам не нужно дожидаться болезни, чтобы привнести больше смеха в вашу жизнь и наслаждаться счастьем, более крепкими отношениями и хорошим здоровьем. Добавьте к своим будням толику легкомыслия: смотрите любимые передачи, читайте анекдоты, встречайтесь с друзьями, которые заставляют вас смеяться.

8. Оптимизм помогает воспринимать трудности как вызов, а не как угрозу

Наша жизнь не свободна от горя и страданий. Даже самый счастливый человек в мире испытывает печаль, разочарование, гнев и горе. Разница между оптимистами и пессимистами в отношении к этим эмоциям и интерпретации переживаний. Оценивая ситуацию как угрозу или как что-то вечное, вы наверняка будете испытывать стресс. Если вы смотрите на ту же ситуацию как на вызов, вы будете испытывать при этом, скорее всего, просто волнение, возбуждение. У оптимиста есть установка: я творец своего опыта, своей жизни. Наша точка зрения может радикально изменить тот опыт, который мы получим в результате.

В одном исследовании две группы студентов получили одинаковый математический тест. Первой группе сказали, что задача называется «трудные вычисления в уме», и им было поручено решить ее быстро и эффективно. Второй группе сказали, что «вычисления в уме» — это просто интересная и сложная проблема и что студенты должны постараться ее решить. В отличие от первой группы, вторая восприняла испытание как увлекательный вызов. Эти студенты отнеслись к заданию спокойнее, более творчески и в итоге показали лучшие результаты, чем члены первой группы, которые оценивали ту же ситуацию как угрозу.

9. Оптимисты могут улучшить свое настроение в любой момент

Разум и тело взаимосвязаны. Воздействуя на тело, мы воздействуем на мысли и чувства, которые, в свою очередь, влияют на наши физиологические реакции. Исследования «гипотезы мимической обратной связи» показали, что выражение нашего лица обуславливает наше настроение: улыбка вызывает положительные эмоции, в то время как хмурая физиономия заставляет нас чувствовать себя хуже.

Вы можете улучшить свое настроение практически в любой момент: просто улыбнитесь или, еще лучше, рассмейтесь.

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10. Благодарность — инструмент саморазвития оптимистов

Психологические исследования неоднократно доказывали: когда с нами происходит что-то хорошее и мы принимаем это с благодарностью, количество позитива в нашей жизни растет. А когда мы не ценим хорошее и принимаем его как должное, оно обесценивается. Чувство благодарности стимулирует личностный рост и улучшение качества жизни.

Психологи попросили участников своего исследования ежедневно записывать по крайней мере пять событий, за которые те были благодарны. Сюда относились и совсем простые удовольствия, и мимолетные переживания: от игры с ребенком до встречи рассвета. В результаты психологи выяснили, что всего одна минута в день, отданная выражению благодарности, повышает общее качество жизни и увеличивает объем положительных эмоций. Заведите «дневник благодарности» и каждый день перед сном записывайте в него пять событий, за которые вам хочется быть благодарными.

11. Оптимисты улучшают свою жизнь с помощью игры

В детстве мы постоянно играем в игры, но когда «взрослеем», перестаем это делать. В любом возрасте игра способствует нашему психологическому и физическому благополучию: умение играть делает нас более устойчивыми, укрепляет иммунную систему, повышает творческий потенциал и улучшает взаимоотношения.

Необязательно ставить себе ограничения: играть только во время досуга или любимых занятий, то есть только после окончания рабочего дня. Можно принять соответствующее решение и создать игровую атмосферу во время обеда с семьей или в поездке с друзьями, в процессе обучения новым навыкам или на рабочей встрече с коллегами. Игра — это наше топливо, она дает энергию и драйв. Играете ли вы достаточно? Привнесите элементы игры в вашу работу, в ваши отношения, в вашу жизнь в целом.

Станьте оптимистом и вы можете преодолеть любые барьеры на пути к исполнению своей мечты! опубликовано econet

По материалам книги Тала Бен-Шахара «Что ты выберешь?».