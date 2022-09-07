Очень даже хорошо, что лето закончилось...

Очень даже хорошо, что это ваше лето — закончилось. Осень, откровенно и искренне говоря — гораздо более лучше и спокойнее.

Летом ведь как — летом все ходят и охают постоянно: ох, не провтыкать бы мне это лето! Ну, чтобы не как в прошлый раз! И в позапрошлый. Прямо вот из кожи вон лезут, стараются. И все нервные какие-то, постоянно оглядываются, ощупывают себя, как бы проверяя — не провтыкали ли ещё, не?

Осень это хорошо...

И на календарь глядючи обмирают. Дескать, как-так уже двадцатое июня?! Когда успело то это самое двадцатое?! Вчера же только второе было! Представляешь?! А сегодня уже какое? Пятнадцатое июля сегодня! Ля! Не ня! Понимаешь?! И-ю-ля! А я ещё вся белая как чёрт! И жирная, как он же! И не купалась ещё ни разу! Белый, жирный, не купавшийся чёрт я! Ужас!

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Осенью такого нет. Всем плевать — сентябрь или ноябрь. Вообще никаких эмоций насчёт того, что вчера было пятое сентября, а сегодня уже — двадцатое октября. Ни капельки такое положение вещей никого не пугает. Все добродушны и со смирением воспринимают любую календарную дату.

Опять же летом столько хлопот — просто ужас сколько! Всё в тех же потугах не просрать и не дай бог чего не упустить бегаешь, как чумной непонятно зачем. Купаться ходишь. Обязательно же надо искупаться! Лето же! Ныряй, упруго реж волну бронзовой грудью. Открывай купальный сезон и пока губы не посинеют, из воды ни-ни!

На дачу езди! У тебя же дача! Шашлыки там жарь, копти куру, костры жги до утра, как угорелый, загорай до одури, облезь весь трижды, но всё равно — загорай и запасайся витаминами!

Клубнику обязательно поешь, прямо вот до диатеза жри её, родимую, не забывая фотографировать тазы с ней, а то вдруг кто не видел фотокарточек тазов с клубникой то,черешню там лопай, на малину налегай плотно. Яблоки — с самого ранья жрать начинай. Зелёные, с солью! Вкуснотища! И ведь самое главное всё — своё, натуральное, без химии! Гадостью — не поливали! Польза то ого-го какая!

А в поход? А?! С палаточкой то?! Ну! Да под гитарку то!? А?! Каково?! Вот! То-то же! Как здорово, что все мы здесь, сегодня собрались, все пьяные, с комарами, какать бегать в крапиву, пить из лужи, романтика! Лето! Живём полной грудью!

Вот осенью такого нет. Осенью вышел на лоджию, глянул — тучи, хмуро, дождь. Взял — да и не пошёл никуда. От греха то. Сел дома плотно, интеллигентно в плоечку поиграл, сериальчик посмотрел, книжечку полистал, в интернетике потупил. Поспал, чаю с печенюшками употребил сколь душеньке угодно. А захотелось потосковать — так и пожалуйста. Присел у окошечка да и пригорюнился. Кручинься, сколько влезет. И никто, ни одна падла тебя за это не осудит. Не скажет — октябрь в разгаре, а ты дома сидишь, в игры играешь и осень просираешь. Нет. Все с пониманием относятся, без укоризны. Так то.

И опять же, если осенью вдруг погода зарядит совершенно не осенняя, холод излишествующий, или же скажем, наоборот, пригреет чрезмерно, никто такому не возмущён, все всем довольны. Никто не кричит и не пишет — ах, что за осень, я прямо таки зря летние вещи в шкап убирал — опять доставать их надобно! Нету такого осенью, не принято так у ней.

Сидишь спокойный, дни не считаешь, назад поминутно не озираешься и ничего то тебе не надо успевать да навёрстывать. Ни купаться, ни загорать, ни худеть. Так что, чёрт с ним, с этим вашим летом, осенью тоже не плохо, а местами так и вовсе — гораздо лучше, ребята.

Доклад окончен. опубликовано econet.ru

Иллюстрации игрушки Катерины Козуненко

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