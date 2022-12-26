Со временем мы учимся любить СИЛЬНЕЕ, но лишь ИЗБРАННЫХ людей

Когда мы взрослеем, мы понимаем, что в контексте дружбы качество важнее количества, и только те люди, которые по-настоящему важны, остаются с нами максимально долго, если не навсегда.

Чем старше мы становимся, тем более ясно понимаем, что любить можно только нескольких избранных людей. Как правило, мы можем любить сильнее. Но лишь тех, кто всегда рядом с нами и кто делает нас по-настоящему счастливыми. Со временем даже в, казалось бы, прочных и проверенных отношениях могут появиться трещины. Жизнь меняется сама по себе, между нами возникают конфликты. В итоге друзей вокруг становится все меньше и меньше.

Взрослые люди понимают, что настоящих друзей можно пересчитать по пальцам одной руки. И с годами мы начинаем ценить качество гораздо больше, чем количество.

Мы ограничиваем круг своих знакомств. Понимаем, что по-настоящему хорошо для нас и как сделать отношения по-настоящему глубокими.

Этот процесс не должен быть болезненным, это естественный ход вещей.

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Точно обозначь дистанцию между людьми и сближайся с другими или отдаляйся от них в соответствии со своими потребностями. Это то, что определяет нашу жизнь в определенном месте в мире и в определенный момент времени.

Нам не нужно множество людей вокруг, только лучшие люди

Со временем мы обращаем внимание на качество нашего общения, а не количество людей, с которыми мы можем поговорить. Нам хочется, чтобы нас окружали люди, которые по-настоящему важны для нас и которых мы больше всего любим.

Это также определяет, сколько времени мы должны уделять этим отношениям, какие интересы мы разделяем с другими и как расставляем приоритеты.

Когда нам 15 лет, нам нравится, что нас окружает множество людей, которые разделяют наши идеи, и экспериментировать. Когда нам 30 или 40, наши приоритеты меняются. Мы уже можем любить сильнее и более ответственно относимся к выбору самых близких людей.

Любить сильнее и быть как можно ближе друг к другу

В определенном возрасте мы часто чувствуем себя одинокими. А потому погружаемся в поиск чистых, искренних, теплых и стабильных отношений.

Это не новость, но существуют исследования, которые позволяют убедиться в том, что с каждым годом люди начинают все больше предпочитать качество близких друзей количеству.

Мы делаем ставку на отношения с людьми, с которыми у нас наиболее тесные связи. Так как они помогают нам хорошо себя чувствовать и поднимают нас на новый социальный, эмоциональный, когнитивный и поведенческий уровень.

Баланс между всеми сферами должна обеспечить настоящая дружба.

Любить и верить в лучшее

Мы становимся более придирчивыми и глубже анализируем отношения, в которых позволяем себе любить сильнее. Мы знаем, что есть множество вариантов и именно возможность выбора обогащает нас.

Этот концепт дружбы настолько изменчив, что мы даже не замечаем, что думаем об этом. А когда замечаем, то очень сильно удивляемся.

Чем больше у нас опыта социального взаимодействия, тем более устойчивыми мы становимся. Например, мы учимся противостоять боли и становимся более глубокими.

Нас, взрослых, удивляет, как два малыша могут драться за игрушку, а через пару минут уже обниматься и играть вместе.

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Это может многому научить нас. Действительно ли наш гнев и отчуждение настолько важны, что мы готовы лишиться дружбы?

Мы часто сомневаемся в самых банальных вещах и, к сожалению, разрушаем свои чувства. Эта деталь, несомненно, точка привязанности в любых отношениях. В результате мы слишком негативно реагируем на события, сразу же отдаляясь от людей.

Эмоциональные предпочтения на разных жизненных этапах

Вне зависимости от нашей личной ситуации, нам следует знать, что перемены в социальном окружении — это не плохо само по себе.

Вот что мы имеем в виду:

В детстве и подростковом возрасте мы только учимся строить отношения и любить. В первую очередь мы ищем свое место в мире и постоянно меняем структуру своих знакомств.

мы только учимся строить отношения и любить. В первую очередь мы ищем свое место в мире и постоянно меняем структуру своих знакомств. Постепенно, когда мы становимся взрослее, мы постоянно ходим на вечеринки и встречи. Знакомимся с новыми людьми. Мы начинаем тщательнее выбирать, с кем поговорить, и кому доверить свои личные переживания и психологические проблемы.

мы постоянно ходим на вечеринки и встречи. Знакомимся с новыми людьми. Мы начинаем тщательнее выбирать, с кем поговорить, и кому доверить свои личные переживания и психологические проблемы. Друзья учатся любить сильнее друг у друга

Когда мы становимся взрослыми, нам начинает нравиться спокойствие и комфорт. Мы хотим любить сильнее и чувствовать себя любимыми и важными для кого-то. Приветствуем мысли и интересы, которые стимулируют наш мозг и делают наше мировоззрение более зрелым.

нам начинает нравиться спокойствие и комфорт. Мы хотим любить сильнее и чувствовать себя любимыми и важными для кого-то. Приветствуем мысли и интересы, которые стимулируют наш мозг и делают наше мировоззрение более зрелым. Благодаря этому мы окружаем себя людьми, которые могут разделить наши чувства, взгляды, интересы и увлечения.

наши чувства, взгляды, интересы и увлечения. В юном возрасте мы, как правило, не ценим глубокие чувства. А потому часто судим о людях поверхностно.

Нам нравятся искренние люди, которые могут все нам сказать одним взглядом. Те, кто свободно одобряет или не одобряет наши действия. Или, к примеру, может раскритиковать нас в пух и прах, если будет нужно.

Временный друг в конце концов может стать лучшим. Так как истинная дружба не терпит лицемерия, эгоизма и притворства.

Итак, настоящая дружба наполняет нашу душу светом. А также она направляет нас, куда нужно, когда мы сбиваемся с пути.опубликовано econet.ru.

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