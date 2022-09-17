Комната с коричневыми вещами: Притча о счастье

Один старый и очень мудрый китайский человек сказал своему другу — Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся запомнить вещи коричневого цвета. В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый китаец ему задал следующий вопрос: — Закрой-ка глаза свои и перечисли все вещи… синего цвета!

Один старый и очень мудрый китайский человек сказал своему другу:

— Рассмотри комнату, в которой мы находимся получше, и постарайся запомнить вещи коричневого цвета.

В комнате было много чего коричневого, и друг быстро справился с этой задачей. Но мудрый китаец ему задал следующий вопрос:

— Закрой-ка глаза свои и перечисли все вещи… синего цвета!

Притча о счастье

Друг растерялся и возмутился:

— Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал по твоей указке только вещи коричневого цвета

На что мудрый человек ответил ему:

— Открой глаза, осмотрись — ведь в комнате очень много вещей синего цвета.

И это было чистой правдой.

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Тогда мудрый китаец продолжил:

— Этим примером, я хотел тебе показать правду жизни: если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни — только плохое, то ты и будешь видеть только их, замечать исключительно их, и только они будут тебе запоминаться и участвовать в твоей жизни.

Запомни:

Если ты ищешь, плохое, то ты обязательно его найдешь и никогда не заметишь ничего хорошего.

Поэтому, если всю жизнь ты будешь ждать и морально готовиться к худшему — то оно обязательно произойдет с тобой, ты никогда не будешь разочарован в своих страхах и опасениях, но всегда будешь находить им новые и новые подтверждения.

Но, если ты будешь надеяться и готовиться к лучшему, то ты не будешь притягивать плохое в свою жизнь, а просто рискуешь всего лишь иногда быть разочарованным — жизнь невозможна без разочарований.опубликовано econet.ru.

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