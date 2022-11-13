ВМЕСТО СЛОВ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»...

Давным-давно нам казалось, что мы одно. Да это и было так, когда мы соприкасались лишь мизинцами. Но когда мы встречаемся целиком, нашу разность нельзя игнорировать....

Я хочу говорить с тобой обо всем. Не только о тех нитях, что связывают нас, но и о тех стенах, что нас разъединяют.

Давным-давно нам казалось, что мы одно. Да это и было так, когда мы соприкасались лишь мизинцами.

Но когда мы встречаемся целиком, нашу разность нельзя игнорировать.

Да, я хочу не бояться говорить о стенах. О стенах, не встречая стен. Не встречая отвержения.

Поговорим о нас

Говорить о стенах, не думая о том, что это повод расстаться. А думая о том, что это повод приложить ухо к поверхности и услышать друг друга.

Я хочу иметь надежду быть понятой. Или хотя бы услышанной. Я хочу узаконить то, что мы разные.

Настолько разные, что едва ли хоть на один процент сможем проникнуть в реальность друг друга. У нас разные тела и разве мысли. Мы вообще мужчина и женщина, а это как две вселенные. Два больших разных мира.

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Я не хочу рушить стены. Пусть они будут. Но пусть также будут окна и двери.

Я хочу встретиться. Встретиться в своей разности. Встретиться в том, что мы настолько отдельные и настолько далеко друг от друга, насколько это возможно.

Перестать пытаться переделать друг друга, подстроить под свои узкие представления, усечь выступающие части, сочтя их лишними. Перестать игнорировать здоровенную часть айсберга, которая всегда была с нами.

У нас есть очень много того, что мы никогда не сможем сказать друг другу. Или если даже и скажем, то не будем услышаны. Просто потому, что у нас разные языки и уши.

Мне интересно узнать, как же мы можем существовать рядом. Как мы можем найти ключ к замку, не пытаясь превратить другого человека в такой же замок. Два замка несчастны и бессмысленны рядом, как и два ключа.

Я хочу проявить ту параллельную реальность, что движет нами. Сделать ее видимой, осязаемой и осознанной. Признать те сложности и преграды, что на самом деле существуют.

Я устала делать вид и сохранять внешнюю форму. У меня нет больше сил. Да это и не дает мне ничего.

Пустое сохранение внешней формы лишает того острого ощущения жизни, которое я хочу испытывать.

Я хочу, чтобы каждое слово было правдой в конкретный момент. И тогда, возможно, окажется, что "нет" гораздо больше, чем "да".

Различий гораздо больше, чем сходства. Отдельного гораздо больше, чем совместного. А совместное надо выращивать, строить оберегать. Относиться к нему не как к данности, а как к подарку.

Не как к тому, что само собой разумеется, а к тому, что могло бы и не произойти. Не как к условию, а как к драгоценному ресурсу.

Только из предельного осознания нашей огромной разности, из достаточного расстояния между нами может возникнуть близость, может возникнуть настоящее желание подойти и понять. То ощущение чудесного подарка, которое близость несет с собой.

Могу ли я сказать, что люблю тебя? Боже, если быть честной, мне еще так далеко до этого! Я хочу увидеть тебя. Хочу узреть через окна своей вселенной твою вселенную и восхититься. Или хотя бы смочь ее вынести.

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Хочу каждый раз, преодолевая страх, говорить откровенно. Хочу снова и снова отделять тебя реального от своих фантазий.

Перестать затыкать тобой свои душевные дыры. Перестать насильно вписывать тебя в жизненную картинку, которую хотела бы видеть. Перестать прикрываться тобой от назойливых вопросов и социальных страхов.

Я хочу быть готовой каждую секунду приземлиться на свои ноги. Разжать руки, сделать шаг назад.

Хочу принимать то, что я могу, и честно расписываться в своем бессилии там, где не могу.

Слушать, слышать, и быть рядом. Вместо слов "я люблю тебя"...опубликовано econet.ru.

Аглая Датешидзе

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