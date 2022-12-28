Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. ТВОЙ БЛИЖНИЙ

ТВОЙ БЛИЖНИЙ

Источник: vk.com 28 декабря 2022 6150
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Тот, кто принял тебя таким, каков ты есть, Твоё сердце, твою жизнь, твоё мировоззрение, Твоё тело, твою душу, твои сильные и слабые стороны, Твою судьбу, твою болезнь, твоё непостоянство...

ТВОЙ БЛИЖНИЙ

Из личного письма

Тот, кто принял тебя таким, каков ты есть,

Твоё сердце, твою жизнь, твоё мировоззрение,

Твоё тело, твою душу, твои сильные и слабые стороны,

Твою судьбу, твою болезнь, твоё непостоянство,

Тот, кто увидел тебя до бесконечности, до бездны,

И в этом видении осознал свою же бесконечную ценность;

Тебя – как дар, как чудо, как самое главное в жизни событие;

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Тот, пред кем безопасно всегда оставаться собой,

От кого нет необходимости хранить секреты,

Кто согласен понести тебя, даже когда ты сам себя забудешь,

Тот, с кем горе пополам, а счастье – на двоих, -

И есть твой Ближний...

ТВОЙ БЛИЖНИЙ

Всё остальное – игры разума,

Или социальные игры, или ролевая игра (сейчас это модно);

А может, просто выдавание желаемого за действительное.

И если ты встретишь такого человека на своем Пути,

То именно эта встреча поможет тебе расширить

Горизонты твоего сердца до безграничности.

И воистину назвать своими ближними многих других людей...

Я знаю, что Ты сейчас читаешь эти строки. опубликовано econet

© Игумен Евмений 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

игумен евмений жизнь вдохновение

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна. Том Хиддлстон
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.