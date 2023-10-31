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СТРАННЫЕ МЫ...

Источник: muz4in.net 31 октября 2023 6746
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Мы говорим: «Мне от тебя больше ничего не надо», когда не можем получишь то, что хотим… 

СТРАННЫЕ МЫ...

Странные мы… 

Мы говорим: «Я не поднимал трубку, потому что был занят», когда нам стыдно признаться в том, что слышать этот голос больше не доставляет нам радости… 

Мы говорим: «Мне от тебя больше ничего не надо», когда не можем получишь то, что хотим… 

Мы говорим: «Здесь холодно», когда нам необходимо чье-нибудь прикосновение… 

Мы говорим: » Мне незачем больше жить», когда хотим, чтобы нас разубедили в этом… 

Мы говорим: «Спасибо тебе за то, что ты есть», когда не можем сказать: «Я люблю тебя»… 

Мы говорим: «Я никому не нужен(нужна)», когда мы в действительности не нужны одному-единственному человеку… 

Мы говорим: «Я справлюсь», когда стесняемся попросить о помощи… 

Мы говорим: «Ты хороший друг»,когда забываем добавить: «…но тебе не стать для меня кем-то большим»… 

Мы говорим: «Это — не главное», когда знаем, что у нас нет иного выбора, как примириться… 

Мы говорим: «Я доверяю тебе», когда боимся, что мы стали игрушкой… 

СТРАННЫЕ МЫ...

Мы говорим: «Навсегда», когда нам не хочется смотреть на часы… 

Мы так много всего говорим, что когда на языке остаются три последних неизрасходованных слова, мы поджимаем губы, смотрим в пол и молчим… 

Мы смеёмся над смертью и покупаем килограммы таблеток в аптеке… 

Мы говорим, что жизнь прекрасна и идём в магазин за ещё одной бутылкой водки… 

Нам не важно общественное мнение, и мы постоянно спрашиваем: «как я выгляжу?»… 

Мы любим одиночество и крепко сжимаем в руке мобильник… 

Странные мы … опубликовано econet

©Анатолий Котинс 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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