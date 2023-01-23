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Ты НЕ ДОЛЖНА быть лучшей

Источник: advaitaworld.com 23 января 2023 6022
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Ты не должна быть лучшей. Ты должна быть только собой. Ты должна быть настоящей. И говорить от сердца. И знать, что у тебя есть право...

Ты НЕ ДОЛЖНА быть лучшей

Ты не должна быть лучшей. 
Ты должна быть только собой. 

Ты должна быть настоящей. 
И говорить от сердца. 

И знать, что у тебя есть право 
видеть, как ты видишь, 
думать, как ты думаешь, 
чувствовать, что ты чувствуешь, 
и желать того, чего желаешь. 

Тебе не обязательно быть успешной 
в глазах всего мира; 
и не обязательно быть экспертом. 

Ты только должна предложить миру то, что ты предлагаешь, 
дышать, как ты дышишь, 
и ошибаться и лажать, 


и учиться любить камень, о который ты спотыкаешься, 
говорить что-то не то и перестать 
так волноваться о впечатлении на других людей, 


потому что, в конце концов, тебе 
жить только с самой собой; 


и радость не дается, а обнаруживается 
в глубочайших тайниках твоего существа.

Ты НЕ ДОЛЖНА быть лучшей 
Поэтому радость может быть в падении 
и в совершении ошибок, 
и в том, чтобы выставить себя дурой, 
и радость в забывании радости, 
а потом поддерживании себя при падении 
на землю и 
в оплакивании давних мечтаний. 

Радость — это близость 
с тем, кого любишь: 
С собой. 

Ты не должна быть лучшей. 
Тебе не обязательно побеждать. 

Ты только должна помнить 
эту близость с небом, горами… 


Ты только должна чувствовать тепло 
солнца на своём лице 
и знать, что ты жива, 
успешна, 
и что ты победила, 
без необходимости доказывать 
эту чёртову штуку. опубликовано econet

Джефф Фостер

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Источник: https://econet.by/

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Джефф Фостер радость близость вдохновение

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