Ты не должна быть лучшей. Ты должна быть только собой. Ты должна быть настоящей. И говорить от сердца. И знать, что у тебя есть право...

Ты не должна быть лучшей.

Ты должна быть только собой.

Ты должна быть настоящей.

И говорить от сердца.

И знать, что у тебя есть право

видеть, как ты видишь,

думать, как ты думаешь,

чувствовать, что ты чувствуешь,

и желать того, чего желаешь.

Тебе не обязательно быть успешной

в глазах всего мира;

и не обязательно быть экспертом.

Ты только должна предложить миру то, что ты предлагаешь,

дышать, как ты дышишь,

и ошибаться и лажать,



и учиться любить камень, о который ты спотыкаешься,

говорить что-то не то и перестать

так волноваться о впечатлении на других людей,



потому что, в конце концов, тебе

жить только с самой собой;



и радость не дается, а обнаруживается

в глубочайших тайниках твоего существа.



Поэтому радость может быть в падении

и в совершении ошибок,

и в том, чтобы выставить себя дурой,

и радость в забывании радости,

а потом поддерживании себя при падении

на землю и

в оплакивании давних мечтаний.

Радость — это близость

с тем, кого любишь:

С собой.

Ты не должна быть лучшей.

Тебе не обязательно побеждать.

Ты только должна помнить

эту близость с небом, горами…



Ты только должна чувствовать тепло

солнца на своём лице

и знать, что ты жива,

успешна,

и что ты победила,

без необходимости доказывать

эту чёртову штуку. опубликовано econet

Джефф Фостер

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