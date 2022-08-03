Меня зовут Горбатова Наташа, по прозвищу Могила. Я не умею писать. Шутка. На самом деле, умею, но скоро разучусь, потому что у меня трое детей. Детей зовут Бусик, Мусик и Ананас. Это сокращенно. Полностью их зовут Будулай, Мустафа и Антуанетта. Ладно, вру. Борис, Михаил и Анна. Это муж заставил так назвать, я была за Будулая и Мустафу (Анна еще ничего). Снова вру. Нет у меня никакого мужа

Объяснительная записка Горбатовой Наташи

Меня зовут Горбатова Наташа, по прозвищу Могила. Я не умею писать. Шутка. На самом деле, умею, но скоро разучусь, потому что у меня трое детей. Детей зовут Бусик, Мусик и Ананас. Это сокращенно.

Полностью их зовут Будулай, Мустафа и Антуанетта. Ладно, вру. Борис, Михаил и Анна. Это муж заставил так назвать, я была за Будулая и Мустафу (Анна еще ничего). Снова вру. Нет у меня никакого мужа.

Психолог посоветовала мне вести дневник и показывать его кому-нибудь. Сказала, это способ привлечь к себе внимание, которого мне не хватает.

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Опишу сегодняшний день.

Сегодня я проснулась в четыре утра, потому что Бусик покакал. Потом я проснулась в пять утра, потому что Мусик описался. Потом я проснулась в половину шестого утра, потому что проснулась Ананас. Потом я встала.

Сначала я пожарила гречневые блины для Бусика, у которого аллергия на глютен. Потом сварила манную кашу для Мусика, у которого аллергия на гречку. Потом дала сушку Ананас и взяла сушку себе. Потом Мусик отобрал у Ананас сушку и съел. Потом Бусик покакал на Мусика.

Я посадила Бусика и Мусика в ванну, включила воду, дала Ананас еще одну сушку и пошла курить на балкон. Когда вода из ванны залила балкон, я выключила воду, выловила детей, переодела в чистое и уложила спать.

Как только дети заснули, в дверь позвонили, и они проснулись. Это моя школьная подруга Фролова зашла меня подбодрить. Так и сказала - ты такая бедная, я хочу тебя подбодрить.

Фролова попила чаю с сушками и показала новые духи, которые ей подарили. Она часто ездит заграницу, и ей там всегда что-нибудь дарят. Духи пахли ёлкой и заграницей. Я в них влюбилась. Фролова побрызгала духами себя, потом меня, потом мы побрызгали детей и Мусика стошнило на кресло.

Фролова пошла в туалет, а я переодела Мусика и отмыла кресло, хотя Фролова кричала из туалета, что сейчас выйдет и поможет. Я взяла ее сумку, достала духи и спрятала под игрушки.

Фролова вернулась из туалета, но у нее больше не было сил меня подбадривать, и она ушла.

Я еще раз побрызгалась духами, дала детям супа с сушками и включила развивающий мультик. Остатки супа дети вылили на пол и туда покрошили сушек. Когда я это увидела, то пошла на балкон и выкурила три сигареты. Нюхала свою руку и как будто сидела под ёлкой заграницей.

Потом я вернулась в комнату, которая тоже была как будто под ёлкой заграницей, потому что Бусик нашел духи. Я не стала переодевать детей, а просто уложила спать. Как только они заснули, в дверь забарабанила Фролова, и они проснулись.

Фролова ворвалась в квартиру с криком "Отдай, ворюга!", но принюхалась и поняла, что поздно. Спросила, не убила ли я Бусика. Я ответила, что нет, и тогда Фролова сказала, что я крута. Ладно, вру. Она этого никогда не скажет. Она сказала только "отдай, ворюга". Все остальное я тоже наврала.

Я, Горбатова Наталья, ученица одиннадцатого класса "В", украла духи "Хвойный лес" у Фроловой Анны, так как хотела привлечь к себе внимание. К сожалению, духи привлекли внимание моих младших братьев, Бориса и Михаила. Это была ошибка, потому что у них аллергия на хвою. Деньги за духи вернула, обещаю, что больше это не повторится.

Дата.

Подпись.

Всё.

© Виктория Райхер

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