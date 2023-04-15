Идти великим путем просто, хотя люди предпочитают окольные дороги

Считая свои действия «неправильными», «глупыми» или «ненужными», вы не только недооцениваете их, но и сильно усложняете себе жизнь...

Великий Путь прост. Это то, что открывается перед вами прямо здесь, прямо сейчас.

«Помой посуду».

«Ответь на электронное письмо».

«Не отвечай на письмо».

Это Великий Путь, потому что он единственный путь.

Делая или не делая что-то, вы вносите свой вклад в реальность.

Ничего не может быть проще.

Больше от вас ничего не требуется; вы не можете сделать что-то неправильное.

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Окольные пути — это ваши суждения о том, что вы делаете или не делаете.

Считая свои действия «неправильными», «глупыми» или «ненужными», вы не только недооцениваете их, но и сильно усложняете себе жизнь.

Сравнивать то, что сделано, с тем, что вы должны были сделать, постоянно подгонять свои действия под какой-то внешний стандарт — трудный путь.

То, что есть, предполагает бытие в настоящем, а ваши попытки сравнивать — это всегда истории из прошлого.

Вы можете сколько угодно спорить с прошлым, и даже если вы найдете самые лучшие, самые убедительные и самые человечные доводы в пользу того, что оно было другим, прошлое все равно останется тем, чем оно было.

Учитесь на опыте прошлого, используя любые средства, но если вы чувствуете себя виноватым или стыдитесь своего прошлого, то просто-напросто совершаете насилие над собой, а насилие не работает.

Ясный путь, Великий Путь, начинается прямо сейчас…

Сама по себе жизнь не требует никаких усилий.

Если вы считаете, что у вас есть проблема, занимайтесь исследованием до тех пор, пока не поймете, как совершенно то, что есть.опубликовано econet

Байрон Кейти, Митчел Стивен: У радости тысяча имен

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