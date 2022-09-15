КАК разговаривать с МУЖЧИНОЙ, чтобы он тебя СЛЫШАЛ

Вот ты просишь его не курить, не переносишь табачный дым, задыхаешься, а он тебя игнорирует. Просишь его не обсуждать твоих родителей, а он не понимает...
Вот ты просишь его не курить, не переносишь табачный дым, задыхаешься, а он тебя игнорирует.
Просишь его не обсуждать твоих родителей, а он не понимает.
Просишь не приводить любовниц домой, а он тебе: “Прекрати истерику”.
Просишь не делать тебе больно, не отпиливать ногу, например, а он не так замотивирован, твое послание не достаточно объективно. Не работаешь ты над качеством коммуникации, не слышит он тебя.
У меня только один вопрос: “А себя ты слышишь?”.
Найти компромисс можно только там, где обе стороны в этом заинтересованы.
Например, мне нужна цедра, а другому человеку нужен апельсиновый сок и мы делим один апельсин на двоих. Но невозможен договор между пчелами и медведем, козлом и капустой, волком и зайцем.
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Однажды я очень дорого заплатила за простую житейскую мудрость.
Тайное знание о том, как вести себя, чтобы жить вместе долго и счастливо. И вообще жить счастливо и по возможности долго.
В Испании я купила себе шикарные босоножки, которые за первые полчаса сожрали мои ноги до открытых ран. Я сама себе напоминала раненого партизана, который пробирается к своим, а через портянки просачивается кровь.
Я опускала ноги в ледяную воду, выла от боли, потом тщательно смазывала раны мазью, наклеивала пластыри и надевала те самые босоножки в надежде, что сегодня станет полегче. Что босоножки разносились. Или ноги поменялись.
Но не разносились. И не поменялись. Компромисс не был достигнут. Не смогли мои ноги договориться с обувью. А надо было просто переобуться.
Ради чего ты ходишь в неудобных туфлях? Цена твоего подвига?
Если ты идешь, спотыкаясь, но зато на шпильках и вся такая женственная, и местные гопники свистят тебе вслед - это одна цена.
Другая цена, если ты идешь по красной дорожке в туфлях от спонсора и твой проход стоит 200 000 долларов.
Во имя чего ты готова терпеть? Уменьшать свою зависимость от этого “чего-то”. И поднимать свою ценность.
Однажды я прочитала у Татьяны Толстой фразу: “Если мне не вкусно, я просто не буду это есть. Лучше водички попью”.
Действительно иногда лучше выпить воды, чем потом страдать от изжоги и несварения.
Но если ты дрейфуешь на плоту посреди океана после кораблекрушения, и жуешь свой ремень - это не вкусно, но тебе надо выжить.
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Каждый из нас может выживать после катастрофы и жевать невкусное. Но если ты на твердой земле, спроси у себя: “Почему я хочу в этом быть?”.
Не надо удивляться тому как люди поступают. И не тому, как вы в этом оказались.
Какая разница по чьей вине случилась катастрофа. Надо думать, как выжить сейчас и как жить дальше. Тебя не должны волновать причины, тебя должны волновать последствия.
И если тебе проще перетерпеть, промолчать, сделать вид, что это не твоя кровь, и не твоя отпиленная нога, и страх потерять другого сильнее страха потерять себя, значит это та цена, которая тебя устраивает.
На самом деле секрет счастливой жизни с людьми всего один. Надо просто четко уяснить себе одну вещь: если вам кажется, что кто-то ведет себя, как мудак, то это не "день такой", не "сложный этап взаимоотношений", не "проверка границ", не "попытка самоутвердиться" - это признак того, что он и есть мудак.
И все что нужно делать в такой ситуации, это не "работать над отношениями", "привлекать его охотничий инстинкт", "заинтересовывать мужчину своей личностью", "быть мягкой и понимающей", и "не показывать характер", а выбираться с этого хлипкого плота на твердую землю.
И дальше учиться слушать себя: “Вкусно ли тебе то, что ты ешь”. А если нет, то искать другие рецепты и другие продукты из которых ты сама приготовишь свое блюдо.опубликовано econet.ru.
Автор Елена Пастернак
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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