Когда ПЕРЕСТАЕШЬ ЖДАТЬ помощи

В одном городе жил самый обыкновенный мужчина. Он вел ничем не примечательную и скорее пассивную жизнь: мало с кем общался, не предпринимал решительных действий и никогда не шел на риск. Мужчину чаще всего видели гуляющим в полном одиночестве ближайшем лесу, который располагался на окраине города

В одном городе жил самый обыкновенный мужчина. Он вел ничем не примечательную и скорее пассивную жизнь: мало с кем общался, не предпринимал решительных действий и никогда не шел на риск.

ПРИТЧА: Ожидание помощи или куда делись силы?

Мужчину чаще всего видели гуляющим в полном одиночестве ближайшем лесу, который располагался на окраине города.

Этот человек не проявлял активности ни в чем, так как постоянно ждал помощи извне.

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Другие люди, родственники, друзья, обстоятельства, случай, бог, - мужчина считал, что ему все должны помогать и поддерживать.

Конечно же, родные, близкие и друзья старались его всячески поддержать. Но с каждым разом мужчина, казалось, все меньше и меньше делал что-либо сам. Он словно утратил всякую веру в себя и свои силы и требовал помощи по малейшему вопросу.

Однажды мужчина заболел, у него начали отниматься руки. Почувствовав себя совершенно беспомощным, он теперь просто сидел дома и перестал вообще что-либо делать.

Болезнь и не думала уходить. Никакие лекарства не помогали. Последний из врачей, на помощь которого все надеялись, лишь развел руками и посоветовал обратиться к одному знахарю, который жил в лесу рядом с городом.

Отыскать домик знахаря оказалось совсем несложно. Родных встретил седовласый старик. Он молча выслушал рассказ и их просьбы прийти посмотреть мужчину к ним домой. «Пусть сам приходит. Ноги-то у него не отказали ведь! И пусть придет ко мне один.»

На следующий день поникшая фигура мужчины медленно двигалась вдоль леса, приближаясь к маленькому домику знахаря. Слабыми, еле шевелящимися руками мужчина попытался постучаться в дверь, но ничего не выходило.

Тут дверь отворилась сама, старец уже ждал его.

- Хорошо, что пришел сам, - сказал знахарь. - Проходи.

- Руки совсем меня не слушаются, - начал рассказ мужчина. – Никто из лекарей не смог мне помочь.

- Почему же ты думаешь, что я помогу тебе? – многозначительно спросил старец.

- Я уже не знаю, к кому обращаться, - сказал мужчина. – Ты – моя последняя надежда.

- Вот, что я скажу тебе, - ответил знахарь. – Я не смогу тебе помочь… Но есть лишь один человек, кто способен на это.

- Кто же он? – с мольбой спросил мужчина.

- Это ты сам.

После этих слов на минуту установилась полная тишина в домике. Наконец, мужчина продолжил.

- Я не понимаю, как это возможно? – удивленно произнес мужчина. – В моих руках совершенно нет сил. Где же их взять мне?

- Все верно, у тебя нет сил, - сказал старец. – И дело совсем не в твоих руках. Просто ты сам отдаешь свои силы, причем постоянно.

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- Но кому? – удивился мужчина.

- Всем, от кого ждешь помощи, - ответил старец. – Родным, близким, врачам, друзьям, воле случая и обстоятельствам. Ты отдавал всем свою силу, неудивительно, что руки перестали тебя слушаться. Да они тебе просто перестали быть нужными, ведь все вокруг делается за тебя.

- Да что ты такое говоришь! – воскликнул мужчина, гневно вскинув руки вверх. – Я проделал сложный путь сюда один, чтобы услышать это!..

- Что ж, видимо все не так уж и плохо, - сказал старец, глядя на жесты собеседника. – Вижу, сила возвращается к твоим рукам.

Мужчина с удивлением посмотрел на свои поднятые руки, которые прежде бессильно висели. Он мог их теперь свободно опускать и поднимать, шевелить пальцами.

- Когда перестаешь ждать помощи от других, силы возвращаются, - задумчиво произнес старик.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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