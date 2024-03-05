ЛЮДИ, которых мы ТЕРПИМ С ТРУДОМ...

Но терпим и виду не подаём,что нам неприятны их глупость, сальные шутки, бесцеремонность. Чавканье, пошлые анекдоты, — да что угодно. Но терпим.

Иных людей мы терпим с трудом

Но терпим и виду не подаём,что нам неприятны их глупость, сальные шутки, бесцеремонность. Чавканье, пошлые анекдоты, — да что угодно. Но терпим.

Хотя мы от них совсем не зависим. За работу они нам не платят, живём мы не у них в доме, и нет у нас ничего общего.

Но мы терпим, чтобы не огорчить других, тех, кто нам дорог и близок.

Полупомешанного мужчину с грубыми шутками терпим из-за его доброй жены.

Наглых родственников мужа или жены: злую свекровь, брата-паразита или ядовитую сестру терпим ради супруга.

И даже приглашаем в дом, чтобы не было повода для конфликта.

И ради ребёнка терпим грубую старуху-бабушку, нам чужую.

Хотя все прекрасно понимаем и в любой момент можем отказаться от общения — что мы теряем?

НИЧЕГО.

ДЫШАТЬ ЛЕГЧЕ СТАНЕТ.

Ради любимых и дорогих терпим совершенно чужих, понятия не имеющих о границах.

А хамы не догадываются об этом. И полагают, что мы ОБЯЗАНЫ терпеть и общаться — самооценка у них огромная.

И продолжают есть нашу еду или энергию, сыпать циничными шутками, лезть и высказывать мнение, которого мы не спрашивали.

И это «правильное» терпение, на него только добрый и достойный человек способен.

Но в один прекрасный день и это доброе терпение кончается .

Даже у самых терпеливых людей.

И мы молча блокируем в сети, не отвечаем на звонки и вежливо просим не посещать наш дом.

Мера терпения кончается рано или поздно.

Даже если терпишь ради кого-то — потом и тот, ради кого терпел, начнёт раздражать.

Так психика устроена.

И, боясь ранить кого-то, мы наносим раны себе.

И портим отношения с любимыми.

Так что долго терпеть не стоит все же; плачевный итог неизбежен.

И к себе все же надо лучше относиться. опубликовано econet

© Анна Кирьянова

Иллюстрации ©Анжела Джерих

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