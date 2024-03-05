ЛЮДИ, которых мы ТЕРПИМ С ТРУДОМ...

Но терпим и виду не подаём,что нам неприятны их глупость, сальные шутки, бесцеремонность. Чавканье, пошлые анекдоты, — да что угодно. Но терпим.
Хотя мы от них совсем не зависим. За работу они нам не платят, живём мы не у них в доме, и нет у нас ничего общего.
Но мы терпим, чтобы не огорчить других, тех, кто нам дорог и близок.
Полупомешанного мужчину с грубыми шутками терпим из-за его доброй жены.
Наглых родственников мужа или жены: злую свекровь, брата-паразита или ядовитую сестру терпим ради супруга.
И даже приглашаем в дом, чтобы не было повода для конфликта.
И ради ребёнка терпим грубую старуху-бабушку, нам чужую.
Хотя все прекрасно понимаем и в любой момент можем отказаться от общения — что мы теряем?
НИЧЕГО.
ДЫШАТЬ ЛЕГЧЕ СТАНЕТ.
Ради любимых и дорогих терпим совершенно чужих, понятия не имеющих о границах.
А хамы не догадываются об этом. И полагают, что мы ОБЯЗАНЫ терпеть и общаться — самооценка у них огромная.
И продолжают есть нашу еду или энергию, сыпать циничными шутками, лезть и высказывать мнение, которого мы не спрашивали.
И это «правильное» терпение, на него только добрый и достойный человек способен.
Но в один прекрасный день и это доброе терпение кончается .
Даже у самых терпеливых людей.
И мы молча блокируем в сети, не отвечаем на звонки и вежливо просим не посещать наш дом.
Мера терпения кончается рано или поздно.
Даже если терпишь ради кого-то — потом и тот, ради кого терпел, начнёт раздражать.
Так психика устроена.
И, боясь ранить кого-то, мы наносим раны себе.
И портим отношения с любимыми.
Так что долго терпеть не стоит все же; плачевный итог неизбежен.
И к себе все же надо лучше относиться. опубликовано econet
© Анна Кирьянова
Иллюстрации ©Анжела Джерих
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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