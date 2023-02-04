НЕ СОРТИРУЙТЕ ЛЮДЕЙ!

Люди стремятся к знанию, набираются опыта, но лишь немногие понимают, что настоящая сила - в мудрости...

Люди стремятся к знанию, набираются опыта, но лишь немногие понимают, что настоящая сила - в мудрости.

Именно она являет собой тандем опыта, знаний и осознания.

Опыт – штука полезная, но для его приобретения нужно набить немало шишек.

Знания – самая доступная вещь, но их недостаточно для успеха в жизни.

Осознание и мудрость – вот что является настоящим ключом к успеху.

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Мало просто что-то знать – важно осознавать. Осознание это немного больше, чем знание и понимание вместе взятые.

Вместе с мудростью осознание дает ясность понимания многих вещей, помогает навести порядок в голове.

Путь к мудрости лежит через открытость к получению знаний и размышления над полученными знаниями.

Для приобретения мудрости вовсе не нужно совершить множество ошибок, но наоборот – она способна уберечь от многих проступков.

7 Советов, которые помогут вам навести порядок в вашей жизни

1. Помните о принципе эхо

Этот мир устроен по определенным законам – все имеет свои последствия.

Если вы подпрыгнете, вы попадете снова на землю, потому что действует закон притяжения. Это физический закон, и если вы его не знаете, это вовсе не означает, что его не существует.

Но, в этом мире также действуют и духовные законы, незнание или игнорирование которых не сделает так, что они перестанут работать.

Один из таких духовных законов – принцип эхо, который в простом народе издавна формулировался в поговорку: «Как аукнется – так и откликнется».

Об этом знали еще задолго до нашего рождения.

В этом мире все возвращается к своему источнику. Подумайте – источником чего вы являетесь?

Что вы дарите окружающему миру – любовь, радость или обман и страдания?

Это все вернется к вам.

Хотите ли вы себе того, что дарите окружающим людям, пусть даже не специально?

2. Каждый человек ценен – используйте это

Если вы осознаете, что каждый человек может представлять для вас ценность, вам будет гораздо легче воспринимать многих людей, которые вас раздражают или вообще вызывают негодование.

Мы люди, и живем среди людей, а следовательно все сферы нашей деятельности прямо или косвенно связаны с людьми.

Поэтому, каждый человек, которого мы встречаем на своем пути привносит в нашу жизнь что-то.

Если мы отбросим волну негативных эмоций, и начнем принимать людей такими, какие они есть, не ожидая изменений, то мы сможем извлечь много пользы для себя.

Первое что мы получаем – свободу от разрушительных эмоций, таких как гнев, обида, ненависть, раздражение.

На сегодняшний день уже доказано негативное воздействие подобных эмоций на наше самочувствие и состояние здоровья.

Второе что мы получаем – бесценный опыт, который делает нас сильнее.

Например, если человек обманул вас, у вас есть выбор – простить его, и понять наконец-то, что нельзя доверять ненадежным людям, или подавлять в себе злость и разочарование, от чего будет хуже только вам.

3. Любовь делает нас богаче

Многие люди стремятся к богатству, которое у каждого разное. Для кого-то самой высшей ценностью являются золотые слитки и акции в какой-нибудь крупной компании, а для кого-то ценность – это счастливая семья.

В любом случае, независимо от того, что вы цените выше всего, любовь обогащает.

Любите то чем вы занимаетесь (или наоборот – занимайтесь тем, что любите), и тогда вы станете гораздо успешнее в этом деле, чем тот, кто равнодушен.

Любите тех, с кем вы находитесь рядом, ради кого вы живете, и вы получите во сто крат больше взаимности.

Любите себя и окружающие вас будут любить.

Помните только о том, что любовь – это не «мурашки по коже», и не леденящее сердце чувство, а в первую очередь действие!

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4. Не ставьте крест на людях

На свете не существует ни одного идеального человека, который не имел бы недостатков совсем.

И у вас они есть, поэтому рассуждать о чьих-то проступках, осуждать их, а тем более не верить в то, что человек способен изменится – это плохая идея.

Каждый человек способен за одну минуту принять такое решение, которое кардинально переменить и его самого и его жизнь.

Поэтому, никогда не клейте людям ярлыки, и никогда не списывайте людей «на свалку».

Если не можете не судить человека, или поверить в него – отойдите в сторону.

Мы не жители джунглей, которые добивают тех, кто слабее.

Мы мудрые существа, которые имеют сердце и в состоянии протянуть руку тем, кто упал.

А если упавший не имеет желания подниматься – не осуждайте его – у каждого ведь есть свое право выбора.

5. Не сортируйте людей

Самая низкая в мире вещь – сортировать людей по категориям. В этом теряется уникальность и глубина человеческой сути.

Каждый человек по своей сути глубокий уникальный океан, который не имеет во всей Вселенной двойника, или хотя бы похожего экземпляра.

Если мы в своем мышлении будет сортировать людей по категориям, не вникая в настоящую суть каждого, мы уже потеряем многое.

Мы не сможет никогда открыть для себя ни один глубокий «океан», в котором будем хотеть видеть свое отражение.

6. Освойте науку терпения

У большинства людей слово «терпение» ассоциируется с необходимостью мучительного ожидания.

На самом деле терпение – это нечто иное. В нем нет ничего мучительного, как раз наоборот – это самое приятнейшее и интереснейшее занятие на этой планете.

Терпение – это умение жить в настоящей секунде.

Нетерпение – это желание поскорее выкинуть из своей жизни какой-то отрезок времени

Наша жизнь с момента прихода в этот мир, с каждой секундой становится короче.

Остановитесь и прекратите ждать постоянно чего-то. Особенно с нетерпением.

Освойте терпение – спокойное ожидание будущего, упиваясь и наслаждаясь настоящим.

7. Выделяйте главное

Помните о том, что в конце жизни вам будет важным.

Возможно, сегодня вы молоды, амбициозны и смотрите на весь мир свысока, как на нечто лежащие у ваших ног.

На самом деле так оно и есть – все, что вокруг нас отдано человеку. Но, пусть это не кружит вам голову, ведь осознав собственную силу, важно не распылять ее на то, что на самом деле не имеет никакого значения.

Многие известные в истории личности, которым удалось достичь успеха в каких-то сферах деятельности, на смертном одре не радовались о своих победах. Большинство из них сожалели о том, что потратили ценнейший ресурс – время, на то, что его не заслуживало.опубликовано econet

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