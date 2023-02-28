Про жестоких УЧИТЕЛЕЙ

Встречаются люди, у которых учиться легко и приятно. Но для каждого существует когорта жестоких учителей, проверявших кости на прочность. Тот, кто научил, что мир не обязан соответствовать твоим ожиданиям, скорее всего не оправдал ожиданий.

Встречаются люди, у которых учиться легко и приятно. Но для каждого существует когорта жестоких учителей, проверявших кости на прочность.

Тот, кто научил, что мир не обязан соответствовать твоим ожиданиям, скорее всего не оправдал ожиданий.

Про учителей...

Чем раньше это случилось, тем сложнее задача. Но уже не его, а твоя.

Тот, кто пробудил тебя от глубокого сна, возможно, сделал это резко.

Совсем не так, как мама будит в детский сад. Если ты не услышал спокойного голоса, пришлось объяснять на уровне шока. Потеря наивности дорогого стоит, если у тебя остается жизнь.

Тот, кто показал, что другие не похожи на тебя, скорее всего, остался непонятным. Тот, кто расширил твой кругозор, явно не вписался в картину мира.

Тот, кто научил тебя переживать боль самостоятельно, скорее всего не оставил шанса поговорить.

Даже не знаешь, что лучше: скорбеть о смерти или встречаться с живым, натыкаясь на стену равнодушия. Кричать в другого, как в пустоту. Смотреть прямо в лицо и встречать отсутствующий взгляд. Бить и кусать, как бешеная собака, но даже тогда не иметь возможности встретиться. Попадать в удаленные контакты и непрочитанные сообщения





Тот, кто научил тебя искренне прощать, скорее всего, не просил прощения. Может, даже не понял, за что извиняться.

Тот, кто научил, что врать не стоит, возможно, обманул тебя. И, наверное, не один раз.

Тот, кто научил тебя терпению, скорее всего, был нетерпелив. Или возможно, даже невыносим.

Тот, кто научил тебя поступать по совести, скорее всего поступил тобой по закону. И стала ясна разница.

Тот, кто научил тебя состраданию, возможно, очень в нем нуждался. Ибо ничего, кроме сострадания уже не помогало.

Тот, кто указал на слабые места, скорее всего сделал тебе больно.

Тот, кто научил тебя защищаться, возможно ударил первым.

Тот, кто научил тебя держать удар, скорее всего бил сильно.

Тот, кто научил тебя отвечать на вопросы, скорее всего оставил много вопросов без ответов.

Тот, кто стал зеркалом твоих изъянов, скорее всего, тебе не понравился.



Бесполезно спрашивать: "Почему?", ибо любое чужое "почему" может показаться тебе недостаточно весомым, если ты не знаешь, с какой глубины всплывает другой человек.

Сложно почувствовать, признать и выразить вслух благодарность, появившуюся из невозможного.

Сложно в первый раз, но потом все проще. Нет необходимости искать жестоких учителей. Они сами появятся, когда будет необходимость. Все, что возможно сделать – это пройти через глухую стену внутри себя, вынырнуть с другой стороны дна и трансформировать боль в силу.

Каждый из нас, попадая на границу своего внутреннего ада, выживает как умеет. И для кого-то ты, сам того не желая, станешь жестоким учителем. Остается сочувственно относиться к пределам своих чужих возможностей, ибо все меняется, если подходить к этому честно, постепенно и с открытым сердцем.

И ненависть снова становится любовью, соединяя навсегда где-то в глубине, несмотря на разные пути и биографии. опубликовано econet

Аглая Датешидзе

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