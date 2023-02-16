РАСТИМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ: 10 ЗЕРЕН!

Наши дух и сознание – это сад, в котором растут эмоции. Чтобы получить хороший урожай, нужно выращивать семена хороших эмоций и бороться с плохими. Чтобы получать удовлетворение от жизни, нужно уже сейчас посадить 10 зерен!

Наши дух и сознание – это сад, в котором растут эмоции. Чтобы получить хороший урожай, нужно выращивать семена хороших эмоций и бороться с плохими.

Чтобы получать удовлетворение от жизни, нужно уже сейчас посадить 10 зерен:

Зерно 1 – БЛАГОДАРНОСТЬ.

Самая сильная эмоция, способная изменить вашу жизнь. Отличное противоядие от страха.

Зерно 2 – ЖАЖДА.

Все лучшие бизнесмены и политики одержимы жаждой. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то вы должны жаждать перемен!

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Зерно 3 – СТРАСТЬ.

Единственная сила, способная пробуждать с утра. Страсть избавляет сознание от рамок и стереотипов, и именно благодаря страсти у вас появится воображение, энергия что-то менять и способности. Страсть способна привести к цели!

Зерно 4 – ЛЮБОВЬ.

Эта эмоция способна нейтрализовать все отрицательные эмоции. Любящий человек – всегда более добрый и менее обиженный.

Зерно 5 – ЛЮБОПЫТСТВО.

Дети всегда любопытны, поэтому им не бывает скучно.

Развивайте в себе детское любопытство, и тогда вы забудете о скуке, начнете расти!

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Зерно 6 – ГИБКОСТЬ.

Залог успеха в современном мире – быстрая адаптация к новым вызовам. Чем больше неопределенности вы готовы пустить в свою жизнь, тем больший ваш уровень счастья. Вы должны быть тверды в своих взглядах, но гибки в деталях.

Зерно 7 – УВЕРЕННОСТЬ.

Только с этим чувством вы сможете почувствовать себя успешным. Вы не сможете достичь успеха без веры в то, что все получится!

Зерно 8 – БОДРОСТЬ.

Это чувство заражает всех вокруг! Только бодрый человек может жить с удовольствием.

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Зерно 9 – ЭНЕРГИЯ.

Наша жизненная сила, которая может сделать нас богатыми. От нашей энергии зависит и наше эмоциональное состояние, поэтому мы должны иметь много энергии.

Зерно 10 – ЖЕРТВЕННОСТЬ.

Сильнейшая эмоция, способная подарить осознание того, что вы живете не впустую. Когда вы бескорыстно помогаете кому-то, ваша жизнь приобретает более глубокий смысл.

Старайтесь искренне помогать и заботиться! опубликовано econet

©Тони Роббинс

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet