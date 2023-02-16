РАСТИМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ: 10 ЗЕРЕН!

Наши дух и сознание – это сад, в котором растут эмоции. Чтобы получить хороший урожай, нужно выращивать семена хороших эмоций и бороться с плохими. Чтобы получать удовлетворение от жизни, нужно уже сейчас посадить 10 зерен!
Наши дух и сознание – это сад, в котором растут эмоции. Чтобы получить хороший урожай, нужно выращивать семена хороших эмоций и бороться с плохими.
Зерно 1 – БЛАГОДАРНОСТЬ.
Самая сильная эмоция, способная изменить вашу жизнь. Отличное противоядие от страха.
Зерно 2 – ЖАЖДА.
Все лучшие бизнесмены и политики одержимы жаждой. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то вы должны жаждать перемен!
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Зерно 3 – СТРАСТЬ.
Единственная сила, способная пробуждать с утра. Страсть избавляет сознание от рамок и стереотипов, и именно благодаря страсти у вас появится воображение, энергия что-то менять и способности. Страсть способна привести к цели!
Зерно 4 – ЛЮБОВЬ.
Эта эмоция способна нейтрализовать все отрицательные эмоции. Любящий человек – всегда более добрый и менее обиженный.
Зерно 5 – ЛЮБОПЫТСТВО.
Дети всегда любопытны, поэтому им не бывает скучно.
Развивайте в себе детское любопытство, и тогда вы забудете о скуке, начнете расти!
⠀
Зерно 6 – ГИБКОСТЬ.
Залог успеха в современном мире – быстрая адаптация к новым вызовам. Чем больше неопределенности вы готовы пустить в свою жизнь, тем больший ваш уровень счастья. Вы должны быть тверды в своих взглядах, но гибки в деталях.
Зерно 7 – УВЕРЕННОСТЬ.
Только с этим чувством вы сможете почувствовать себя успешным. Вы не сможете достичь успеха без веры в то, что все получится!
Зерно 8 – БОДРОСТЬ.
Это чувство заражает всех вокруг! Только бодрый человек может жить с удовольствием.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Зерно 9 – ЭНЕРГИЯ.
Наша жизненная сила, которая может сделать нас богатыми. От нашей энергии зависит и наше эмоциональное состояние, поэтому мы должны иметь много энергии.
Зерно 10 – ЖЕРТВЕННОСТЬ.
Сильнейшая эмоция, способная подарить осознание того, что вы живете не впустую. Когда вы бескорыстно помогаете кому-то, ваша жизнь приобретает более глубокий смысл.
Старайтесь искренне помогать и заботиться! опубликовано econet
©Тони Роббинс
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий