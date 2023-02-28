Привычка, которая МЕШАЕТ вам развиваться

«Быть мудрым – значит знать, что можно проигнорировать». Уильям Джеймс

«Воины-победители сначала побеждают, а потом идут на войну, в то время как проигравшие сначала идут на войну, а потом стремятся к победе».

Сунь-цзы

В течение многих лет я страдал от проблемы, наличие которой даже не осознавал.

Она мешала мне во многих ситуациях.

Она часто сводила на нет все мои усилия и достигнутый прогресс.

И теперь, когда я осознал эту проблему, я вижу её в жизни практически каждого человека из своего окружения.

С ней имеют дело все, кого я знаю: друзья, коллеги и знакомые.

До недавнего времени я даже не задумывался об этом.

Вы слишком рано празднуете успех...

Но если вы избавитесь от данной привычки, вы сможете взломать код постоянства и последовательности. У вас появится возможность двигаться вперёд темпами, о которых вы даже не могли и мечтать.

Если вы овладеете этим, вы станете неудержимыми.

Открытие истины

«Дисциплина равна свободе».

Джоко Уиллинк

Правда заключается в том, что большинство людей слишком рано празднуют успех.

Я наткнулся на этот урок, читая книгу для детей. Мой друг порекомендовал её моему сыну. Речь идёт о «Пути ребёнка-воина», автор – Джоко Уиллинк.

Посыл книги довольно прост: к маленькому мальчику, который не умеет плавать, не способен дать отпор хулиганам, не знает таблицы умножения и не может сделать ни одного подтягивания, приезжает в гости дядя, «морской котик». Он учит ребёнка тому, как нужно правильно меняться и совершенствоваться.

Это прекрасная история для детей… и взрослых.

В какой-то момент у маленького мальчика получилось сделать четыре подтягивания. Он ликует, ведь раньше он не мог подтянуться даже один раз!

«Морской котик», однако, не был особо радостным, поскольку задача не была ещё выполнена. Целью были десять подтягиваний, а ребёнок сделал всего четыре.

Не ликуйте до того момента, пока работа не будет выполнена

«Знать, где ловушка – это первый шаг к тому, чтобы избежать её».

Фрэнк Герберт

Большинство людей расслабляются, когда с ними происходит что-то хорошее. По какой-то причине давление исчезает, и наступает релаксация.

И для многих тенденция праздновать слишком рано вошла в привычку.

Послание Джоко Уиллинка является довольно мощным: не ликуйте до тех пор, пока не закончите работу. Небольшие победы на пути – это хорошо, однако главное – победить в войне.

Не позволяйте маленьким победам становиться на пути больших.

Когда маленький мальчик из книги Уиллинка начал радоваться тому, что сделал четыре подтягивания, «морской котик» спокойно произнёс «Хорошо» и продолжил настаивать на своём.

Ликование не стоит возможности сорвать ваши шансы на успех.

Перестаньте отказываться от своих целей и желаний ради того, что будет длиться всего несколько мгновений.

Нарушение правила

«Быть мудрым – значит знать, что можно проигнорировать».

Уильям Джеймс

Большинство людей не любят выполнять последовательную работу, которая ведёт к успеху. Поэтому первый вкус победы – это хорошее оправдание прекратить эту работу.

И в этом заключается ошибка. И я совершал эту ошибку бесчисленное множество раз.

Много лет назад я хотел купить оборудование для своего бизнеса. У меня было много дней неиспользованного отпуска, поэтому я спросил у директора по персоналу, могу ли я получить вместо них деньги.

Я специально не уходил в отпуск, потому что компания в то время затеяла судебную тяжбу – отдыхать было некогда. Мне ответили «Да». Я был так рад. Я думал, что получу 3000 долларов и, наконец, перестану беспокоиться о том, где мне взять деньги на оборудование.

Но я слишком рано радовался. Босс, в конечном счёте, отклонил мою просьбу. Я был подавлен. Это выбило меня из колеи на некоторое время. Мне ничего не хотелось делать.

В первый раз, когда я получил 5-значный чек, я был несказанно рад. Я ликовал, когда получил бесплатную путёвку и когда у меня появились деньги. Однако со мной что-то произошло в психологическом плане: я перестал выполнять то, что помогло мне получить путёвку и чек.

Успех – и ликование – затормозили мой прогресс. Я слишком рано радовался. Мне понадобилось много времени и усилий, чтобы снова вернуться в строй.

Много лет я хотел стать писателем. Когда у меня получалось создать что-то годное, я приходил в дикий восторг, из-за чего я писал лишь время от времени. Это тормозило мой прогресс и препятствовало быстрым изменениям.

Продажа трофея

«Не обвиняйте охотника, если вы проявили недостаточно внимания и не заметили ловушку».

Т. Т. Эскурель

Много лет назад я услышал историю о спартанском воине, который победил в соревнованиях, похожих на современные Олимпийские игры. За свою победу он был награждён невероятно ценным трофеем, украшенным золотом и драгоценными камнями. Это была величественная работа, символизировавшая победу чемпиона.

Воин с благодарностью принял удивительный трофей. Это был символ его победы.

Однако спустя день после окончания соревнований он решил его продать, после чего продолжил тренироваться.

Трофей был выражением того, что другие люди думали о достижении воина. Но воин был сосредоточен на своём внутреннем мериле успеха.

Не позволяйте радости от победы отвлечь вас от более широкой картины.

Когда кто-то поздравляет вас с маленькой победой и говорит, что это является удивительным, просто вспомните «морского котика» из книги Уиллинка и, сказав себе «Хорошо», продолжайте двигаться дальше.

Последовательность – единственный навык, имеющий значение

«Последовательность гораздо важнее интенсивности».

Кристофер Соммер

Последовательность превратится в преимущество. Привычка радоваться преждевременно может сбить вас с пути. Избавьтесь от неё и не останавливайтесь.

Празднуйте победу, когда вся работа будет выполнена. Но даже после этого продолжайте двигаться вперёд! опубликовано econet

Джон Машни

иллюстрации June Lee

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