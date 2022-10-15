Я всё ещё верю в хороших людей, Наверное, это не лечится… В душе натоптали немало моей, Но мысль наивная мечется, Что это от боли они, не со зла, Что просто безумно несчастные… Я счастьем делиться бы с ними могла, Но счастья понятия разные…
Я всё ещё верю в хороших людей,
Наверное, это не лечится…
В душе натоптали немало моей,
Но мысль наивная мечется,
Что это от боли они, не со зла,
Что просто безумно несчастные…
Я счастьем делиться бы с ними могла,
Но счастья понятия разные…
Я всё ещё верю в хороших людей,
Но ценности так отличаются.
Ведь кто-то так счастлив в машине своей,
А кто-то женой восхищается.
Кому-то за счастье айфон номер семь,
Кому-то – чтоб жили родители.
Добро и любовь загрустили совсем,
Их губят тела-потребители…
Я всё ещё верю в хороших людей,
В сердца золотые, открытые.
С годами становится сердце черствей,
А люди простые – элитами.
И здесь чудеса начинаются вдруг…
Меняется будто сознание.
Теперь ради выгоды преданный друг
Тебя же отдаст на заклание.
Я всё ещё верю в хороших людей,
Что к ближнего бедам внимательны…
Но выберет мужа жена поновей,
Его посчитав состоятельней.
И выберет муж помоложе жену,
Сменив, как запчасть, что изношена…
Когда прославляют с экранов войну –
Так хочется верить в хорошее…
Я всё ещё верю, что есть доброта,
И искренность, и сострадание.
Ещё от любви расцветают сердца,
Забыв про минуты отчаянья.
Вновь бренды штампует из Библии змей,
А в бонус – души омертвление…
Любите не вещи, а близких людей.
Я верю, что в этом спасение...
©Ирина Самарина-Лабиринт
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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