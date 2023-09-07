Мудрая притча: Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЭТО СДЕЛАТЬ, ИНАЧЕ...

Старый мудрый извозчик вёл повозку, в которой сидела женщина со своим ребёнком. Выпало много снега, и утро было очень холодным. Старик начал замерзать, и женщина в повозке тоже.
Выпало много снега, и утро было очень холодным.
На небе не было солнца, было облачно.
Старик начал замерзать, и женщина в повозке тоже.
Он увидел, что она постепенно становится синей и теряет сознание.
Тогда он взял ребёнка, вытолкнул женщину из повозки и уехал прочь.
Женщина была шокирована.
Она пустилась бежать, кричать, вопить, проклинать...
А через полкилометра этого сумасшедшего марафона, старик остановил повозку, посадил её и сказал:
«Теперь всё в порядке. Я должен был сделать это, иначе вы умерли бы».
Так и мы «замерзаем» , а Господь нас раз - из повозочки полуокоченевших, и, глядишь, румянец духовный на щечках появился!опубликовано econet
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