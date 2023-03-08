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История о муже, который с возрастом начал сомневаться в своем выборе

Источник: likeni.info 08 марта 2023 5350
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Когда он решился рассказать об этом своей жене, то получил гениальный ответ…

История о муже, который с возрастом начал сомневаться в своем выборе

Сколько бы времени пара не была жената – от обоих требуется терпение, сила воли и бесконечная любовь и нежность для сохранения хрупкого союза.

И конечно же каждая семья единственная и неповторимая в своем роде.

Брак – это не прогулка под луной

Эта история расскажет нам о муже, который с возрастом начал сомневаться в своем выборе.

Когда он решился рассказать об этом своей жене, то получил гениальный ответ…

После 50 лет брака я внимательно посмотрел на свою жену и сказал:

“50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина, мы спали на диване и смотрели маленький черно-белый телевизор, но зато каждую ночь я ложился в одну кровать с красивой 23-летней девушкой.”

“Сейчас у меня огромный дорогой дом, две дорогих машины, огромная кровать в роскошной спальне, телевизор с широким экраном, но я сплю в одной кровати с 69-летней женщиной. Я начинаю сомневаться в своем браке.”

История о муже, который с возрастом начал сомневаться в своем выборе

Моя жена очень разумная женщина. Она не обиделась и не ругалась. Она просто предложила мне пойти и найти себе 23-летнюю девушку, а она уже позаботится о том, чтобы я снова жил в маленьком домике, спал на продавленном диване и смотрел черно-белый телевизор.

Ну разве женщины не великолепны? Они правда знают как решить все проблемы своих мужей!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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вдохновение отношения любовь мужчина женщина

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