Маме 78 лет. Ее основной особенностью, я бы назвала категорические нежелание лечиться. И тут вдруг халява - какое - то общество защиты пенсионеров подарило родителям сертификат на бесплатное обследование в частной клинике.

Маме 78 лет. Ее основной особенностью, я бы назвала категорические нежелание лечиться. Никогда в нее нельзя было засунуть даже анальгин. Само пройдет и таблетки - это вред, это был всегда ее основной лозунг по жизни.

Халява, как много в этом звуке...

И тут вдруг халява - какое - то общество защиты пенсионеров подарило родителям сертификат на бесплатное обследование в частной клинике.

И она пошла. И сдала все анализы.

И даже сделала гастроскопию, на которой ей поставили, о боже мой, хронический гастрит. И навыписывали целую тонну лекарств.

Впервые в своей жизни услышав словосочетание "хронический гастрит" и увидев длинный список препаратов, которые ей прописали нахаляву, она внезапно возбудилась и почему то взялась все это пить.

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А организм оказался не готов.

И вот она звонит с криками - помоги, мне плохо, дурно от лекарств, меня тошнит и во рту постоянно горько.

- Ну не пей больше, говорю я ей. Нафик ты вообще взялась вдруг ни с того, ни с сего? Жила же ты как - то эти 78 лет лет, жалоб не было, и тут такое усердие.

Ответить ей оказалось нечего, кроме как - ну у меня же хронический гастрит.

Ну конечно, говорю я ей, твоему желудку уже 78 лет. Он 78 лет жрет что попало, пьет что попало, семечки, водку, шампанское и запивает сметанкой. Это нормально в 78 лет иметь всего - то лишь хронический гастрит, а не язву. Живи - радуйся.

Но разговор не клеился. Пришлось прийти.

Вхожу - На столе разложены таблетки, грустная мать лежит с томным видом на диване и вздыхает. Рядом сидит отец и безмятежно смотрит телевизор.

- А ты почему не пьешь ничего, спросила я его? Тебе что, ничего не назначили?

- А я не пошел, ответил он и дальше уставился в Поле чудес.

Мудро, подумала я и опять посмотрела на мать.

Мать лежала, ее тошнило, от горечи во рту у нее даже чуть - чуть слезились глаза...

Страшное дело халява, подумала я, она и убить даже может. И пошла домой.

Ее не переубедить - она будет допивать этот фарм - набор до конца. Что - то говорить бесполезно. опубликовано econet

Автор: Пахманв Пахманв

Иллюстрации:© David Stewart

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