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Если вы уперлись в стену

Источник: sobiratelzvezd.ru 04 февраля 2024 5714
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Иногда жизнь складывается так, что единственный твой путь вдруг упирается в стену. И тут есть несколько вариантов. Можно долго идти вдоль стены...

Если вы уперлись в стену

Иногда жизнь складывается так, что единственный твой путь вдруг упирается в стену.

И тут есть несколько вариантов.

  • Можно долго идти вдоль стены, в одну или другую сторону (либо сперва в одну, потом в другую). И надеяться, что она где-нибудь закончится.

Тут есть опасность, что время и силы могут закончиться раньше.

Можно изыскивать возможности и средства, чтобы вскарабкаться на неё, перелезть, перепрыгнуть. Иногда это становится смыслом и оправданием одновременно. Или работой. Или даже подвигом.

Но бесконечные попытки редко засчитываются как результат.

Можно сидеть перед стеной и ждать. Ждать, когда что-нибудь изменится само. 
Или придёт кто-то более умный, сильный и смелый. И принимать своё ожидание за смирение. Или за урок. Или за практику.

Если вы уперлись в стену

Можно вспомнить все детские сказки и все взрослые сны, и рисовать на стене дверь. Потом пытаться эту дверь открыть или материализовать. Чертить тайные знаки и сакральные иероглифы. Шептать заклинания и молитвы. И принимать это за знание. Или за веру. Или за чудо.

Иногда всё оказывается слишком просто.

Либо нет никакой стены, либо это не твой путь. опубликовано econet

© Елена Касьян, "Нутряки"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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