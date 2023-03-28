Иногда становится больно от красоты – потому что она большая-большая, а сердце мое – нет. Мама говорила – такое, как кулачок, вот сожми кулак.

Иногда становится больно от красоты – потому что она большая-большая, а сердце мое – нет. Мама говорила – такое, как кулачок, вот сожми кулак.

У темноты не бывает источников

Разве там уместится все, что заставляет это самое сердце дрожать: шершавые стебли подсолнуха, отраженье Кассиопеи в волнах ночного моря, вода из колодца, хруст гравия под колесами велосипеда, имена, произнесенные вслух или шепотом, все любимые тобой песни, герои самых лучших на свете книг?

Но все-таки как-то ведь помещается.

Я когда думаю об этом всем – мне кажется, становлюсь тогда большой-большой. Так, что при желании могу заплести волосы созвездию Вероники, или поцеловать море в соленый лоб, или обнять – чтобы всех совсем.



А ты жалуешься, что у тебя все не так, что нужно дождаться времен светлее. Да только свет – это не о том, что он то появляется, то пропадает.

Это очень легко понять, и я не о волшебстве сейчас, можешь обратиться к физике – у темноты не бывает источников.

Если темно – просто что-то перекрыло свет.

Обнаружишь, пнешь ногой – руками лучше, не лезть, конечно – и смотри, как контуры всего вокруг становятся чуть более сияющими.

Можешь, конечно, мне возражать – мол, солнце ведь то всходит, то заходит, и ты на этот процесс никак не повлияешь. Но, свет мой, у тебя внутри целое сплетение названо его именем. Думаю, это очень многое означает. опубликовано econet

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