Иногда становится больно от красоты – потому что она большая-большая, а сердце мое – нет. Мама говорила – такое, как кулачок, вот сожми кулак.
Иногда становится больно от красоты – потому что она большая-большая, а сердце мое – нет. Мама говорила – такое, как кулачок, вот сожми кулак.
Разве там уместится все, что заставляет это самое сердце дрожать: шершавые стебли подсолнуха, отраженье Кассиопеи в волнах ночного моря, вода из колодца, хруст гравия под колесами велосипеда, имена, произнесенные вслух или шепотом, все любимые тобой песни, герои самых лучших на свете книг?
Но все-таки как-то ведь помещается.
Я когда думаю об этом всем – мне кажется, становлюсь тогда большой-большой. Так, что при желании могу заплести волосы созвездию Вероники, или поцеловать море в соленый лоб, или обнять – чтобы всех совсем.
А ты жалуешься, что у тебя все не так, что нужно дождаться времен светлее. Да только свет – это не о том, что он то появляется, то пропадает.
Это очень легко понять, и я не о волшебстве сейчас, можешь обратиться к физике – у темноты не бывает источников.
Если темно – просто что-то перекрыло свет.
Обнаружишь, пнешь ногой – руками лучше, не лезть, конечно – и смотри, как контуры всего вокруг становятся чуть более сияющими.
Можешь, конечно, мне возражать – мол, солнце ведь то всходит, то заходит, и ты на этот процесс никак не повлияешь. Но, свет мой, у тебя внутри целое сплетение названо его именем. Думаю, это очень многое означает. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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