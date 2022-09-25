Нет такой вещи, как случай

Настройте свое сознание на Смелость, Уверенность и Успех. Войдите в контакт с позитивными мыслями, излучаемыми ежечасно сотнями умов. И возьмите все самое лучшее, что есть в мире Мысли, — не соглашайтесь на меньшее!
Некоторое время назад я говорил с одним человеком о Силе Мысленного Притяжения. Он сказал, что не верит, будто Мысль может что-то к нему привлечь, — мол, все дело в удаче.
По его словам, он понял: его всегда преследует неудача и потому все, к чему он прикасается, идет наперекосяк.
Так было всегда, так будет всегда, и другого он не ожидает. Начиная что-то новое, он знает заранее — ничего хорошего из этого не выйдет, так что в теории Мысленного Притяжения нет ни слова правды.
Он подтвердил, что всегда ожидал плохого и что всегда получалось именно так, как он ожидал. Замечательная иллюстрация Закона Притяжения, не правда ли.
Однако никакие аргументы не могли убедить его в этом. Он был «против Закона», всегда ожидал неудачи, и все, что с ним происходило, лишь укрепляло его веру в несостоятельность Ментальной Науки.
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Многие люди, похоже, думают, что Закон Притяжения действует лишь тогда, когда человек желает страстно, сильно и постоянно. Они, похоже, не понимают, что сильная Вера так же действенна, как и сильное Желание.
Успешный человек верит в себя, в свой успех и, не обращая внимания на задержки, с нетерпением идет к цели, не сомневаясь, что он к ней придет.
Его взгляды и цели могут изменяться по мере движения вперед, — вернее, он сам может их менять по ходу дела, однако ему известно, что в конце концов все будет так, как надо. Вера такого человека запускает в действие могущественнейшие силы Мира Мысли.
Тот же, кто верит в свои неудачи, обязательно потерпит поражение. Как может быть иначе? Здесь нет никакого чуда. Просто все, что он делает, думает и говорит, наполнено мыслью о неудаче. Другие люди чувствуют его настрой и перестают доверять ему и его возможностям. В свою очередь он, вместо того чтобы объяснять это собственным неверием в себя, в очередной раз убеждается в своей неудачливости.
Он постоянно предлагает себе неудачу, закрывает своими негативными мыслями ту область своего разума, где рождаются успешные планы действий, и, как следствие, непременно пожинает плоды такой самонастройки.
Уныние — не то состояние, в котором приходят блестящие идеи. Наш разум дает нам полезные для дела подсказки лишь тогда, когда мы полны энтузиазма и надежды.
Люди инстинктивно чувствуют сгустившуюся вокруг некоторых атмосферу неудачи. И точно также они чувствуют атмосферу успеха вокруг других. Даже слыша о жизненных неурядицах, свалившихся на успешного человека, они говорят: «О, этот выберется — его невозможно потопить». Атмосфера неудачи или успеха создается преобладающей Мысленной Настройкой. Очистите свою Мысленную Атмосферу!
Закон Притяжения действует везде, и все, что происходит, происходит благодаря Ему. Невозможно назвать даже простейшее событие, которое бы произошло по воле случая, — проанализируйте его, и вы увидите, что оно есть следствие Изначального Закона.
От движения миров до роста горчичного зернышка — все подчинено Его действию. Падение камня со склона горы — не случайность, его вызвали силы, которые действовали веками. А перед этой причиной были другие причины, и так далее, пока мы не дойдем до Беспричинной Первопричины.
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Точно так же не случайна и сама Жизнь. Здесь, как и везде, известно вам это или нет, Изначальный Закон действует в полную силу. Ваше незнание этого Закона будет навлекать на вас всевозможные неприятности, поскольку вы станете противоречить Ему. И наоборот, если вы начинаете действовать в согласии с Изначальным Законом, входите в Его поток, Жизнь предстает перед вами совершенно в другом свете.
Изначальный Закон нельзя отбросить. Вы можете попробовать оказывать Ему сопротивление и создавать на Его пути какие-то препятствия. Будет ли от этого толк? Конечно нет. Впрочем, вы вольны повторять подобные попытки столько, сколько вам нужно, чтобы усвоить данный урок.
Закон Мысленного Притяжения — одно из проявлений Изначального Закона. Повторяю: ваши мысли реальны. Вы излучаете их во всех направлениях, они сочетаются с другими мыслями, образуя различные комбинации, движутся туда, куда их влечет Сила Притяжения, и убегают из сознаний, излучающих противоположные им мысли.
Ваш ум притягивает к себе мысли других людей, посылаемые осознанно или неосознанно. Но он притягивает к себе лишь те мысли, которые гармоничны по отношению к вашим.
В мире мысли подобное притягивает подобное, а противоположности отталкивают друг друга.
Настраиваясь на Смелость, Уверенность, Силу и Успех, вы пробуждаете в себе соответствующие мысли и привлекаете сходных по натуре людей и события, согласующиеся с вашим мысленным настроем.
Преобладающая мысль определяет, что к вам придет. Она смешивается с мыслями людей, которые настроены подобно вам, и между вами появляется Сила Притяжения. Рано иди поздно эта сила привлечет вас друг к другу, если только кто-то до этого не изменит направление своих мыслей.
Бы наверняка устали от того, что вас бросает из стороны в сторону, — так гармонизируйте же себя с Законом Притяжения! Действуйте в согласии с Ним. Сделайте Его частью себя. Войдите в Его потоки. Сохраняйте равновесие.
Настройте свое сознание на Смелость, Уверенность и Успех. Войдите в контакт с позитивными мыслями, излучаемыми ежечасно сотнями умов. И возьмите все самое лучшее, что есть в мире Мысли, — не соглашайтесь на меньшее!опубликовано econet.ru.
© Уильям Уокер Аткинсон, «Закон привлечения и сила мысли»
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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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