КАК стать БОГАТЫМ: мудрая притча

Люди не хотят смотреть в глубину, не хотят терпеливо и кропотливо работать. Нужно прямо здесь и прямо сейчас. Чтобы легко, просто, быстро, понятно и в красивой обертке

К одному человеку пришел юноша и сказал:

– Здравствуй, Мастер!

«Какой я тебе мастер?» – хотел было ответить человек, но, взглянув в лицо пришедшего, понял, что это лишь добавит благоговейного трепета, ибо вызовет мысль: «Он скромен, как и полагает быть настоящему Мастеру!»

Хочу стать богатым!

Человек вздохнул и ответил:

– Здравствуй, юноша!

– Я хочу прийти к счастью, богатству и процветанию! Научи меня!

– Почему ты пришел ко мне? – спросил человек, – Почему ты не спросишь у кого-нибудь другого? У родителей, например?

– Мои родители бедны и несчастливы. Они не научили меня, как достичь благополучия. Их родители – мои дедушки и бабушки – тоже не были преуспевающими. И их родители, насколько я слышал, тоже. Поэтому я пришел к тебе, о Мастер! Я слышал, что ты можешь научить меня.

– Но я небогат. Я правильно понимаю, что тебя интересует в первую очередь финансовое благополучие?

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– Остальное тоже важно, но – да, в первую очередь я хочу разбогатеть. А что касается того, что ты небогат – я слышал, что это потому, что тебе не нужно быть богатым. Хотя ты можешь.

Фанатичный огонь в глазах гостя выдавал решимость и твердость намерений.

– Хорошо, – сдался человек, – тогда сделаем так. Сначала я расскажу тебе, как же можно стать богатым, а дальше ты решишь, что будешь делать. Захочешь ли остаться.

– Я могу ответить прямо сейчас. Да, я готов остаться и учиться!

– Подожди, ты же еще не услышал того, что я хочу сказать.

– Хорошо, Мастер, я внимательно слушаю.

– Для того чтобы стать богатым, сначала нужно стать тем, кто может стать богатым. Поэтому тебе придется сначала стать тем, кто может стать богатым.

– Да? Что ж, я готов.

– А тебя не интересует, что нужно для того, чтобы стать тем, кто может стать богатым?

– Да, конечно, интересует! Что для этого нужно?

– Для этого, в первую очередь, нужно стать тем, кто может стать тем, кто может стать богатым.

В глазах юноши заметалось беспокойство.

– А… – он споткнулся и помолчал в нерешительности, – А что нужно для того, чтобы стать тем, кто может стать… Как там дальше?

– Чтобы стать тем, кто может стать тем, кто может стать богатым, тебе нужно сначала стать тем, кто может стать тем, кто может стать тем, кто может стать богатым. Все очень просто, как видишь, – ответил человек, сдерживая улыбку.

– Это правда? – спросил юноша, – Или ты просто хочешь выпроводить меня?

– Правда, – кивнул его собеседник.

– Мне надо подумать, – сказал юноша, – Можно я сначала подумаю?

– Конечно, можно! Даже нужно.

И юноша ушел.

«Это уже который в этом году? – подумал человек, – Сотый? Сто первый?

Постмодернизм, как он есть: люди не хотят смотреть в глубину, не хотят терпеливо и кропотливо работать. Нужно прямо здесь и прямо сейчас. Чтобы легко, просто, быстро, понятно и в красивой обертке».

«Хотя, с другой стороны, почему сразу постмодернизм? Просто молодой человек. Кто в таком возрасте обладает терпением?» – чуть подумав, возразил он сам себе.

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Затем взял молоток с зубилом и подошел к обтесанному камню, стоявшему под навесом на деревянном чурбаке. Приставил зубило к камню и нанес по нему молотком ровно восемь ударов. Затем, несмотря на то, что ему очень хотелось продолжить, так как со скоростью восемь ударов в день из куска камня не очень-то быстро получится задуманная фигура, он все же остановился и отнес инструменты на место.

– Если уж я сам вынужден заставлять себя притормаживать, не торопиться, так чего же я хочу от других? – философски заметил он вслух.

И пошел заниматься другими делами. опубликовано econet

Автор Александр Уразов

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