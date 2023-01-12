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Стоит ли ПРИЧИНЯТЬ ДОБРО людям

Источник: dateshidze.ru 12 января 2023 6358
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Жить становится гораздо легче, когда ты, наконец, отказываешься от попыток "причинить" людям добро. Когда перестаешь гоняться за близкими...

Стоит ли ПРИЧИНЯТЬ ДОБРО людям

Жить становится гораздо легче, когда ты, наконец, отказываешься от попыток "причинить" людям добро. Когда перестаешь гоняться за близкими, силясь запихнуть им в плотно закрытый рот то, что по твоему мнению им сейчас полезно.

Все важные мысли и житейские истины доступны двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю и лежат на поверхности. Они летают в воздухе и могут быть усвоены в любой момент теми, кто готов. И только им самим.

Невозможно эмоционально вырасти и просветлеть за кого-то. Невозможно сделать за другого ни одного движения. Ни одного вздоха.

И тогда жизнь приобретает другой, совершенно философский смысл, когда ты отвечаешь только за себя.

Стоит ли ПРИЧИНЯТЬ ДОБРО людям

И начинаешь ценить все те самостоятельные шаги, которые делают другие люди вокруг.

Ибо это отдельное, не зависящее от тебя великое чудо.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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Источник: https://econet.by/

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аглая Датешидзе люди жизнь вдохновение

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