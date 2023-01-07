Тайны Рождества

В году бывают моменты, когда в нашей уставшей душе вновь пробуждается особая, хорошо знакомая ностальгия: да, мы повзрослели, и даже немного состарились, но где-то глубоко внутри нас все еще живет маленький, одинокий и трогательный ребенок, тоскующий по волшебству.

Этот ребенок вдруг просыпается в нашем сердце, и нам, серьезным людям, которым все некогда да некогда, с грустью заявляет, что он соскучился, что ему очень и очень хочется чего-то светлого, искреннего и доброго.

Бывают моменты в году, когда любой, даже самый прагматичный и самый реалистичный из людей готов отдать все на свете, чтобы в его жизни произошло что-то сказочное и волшебное, чтобы случилось хотя бы одно, малюсенькое чудо...

Эта тоска по волшебству, спрятанная глубоко в сердце каждого из нас, особенно сильно начинает звучать в преддверии любимых нами праздников. Согласитесь, достаточно одного только упоминания — Новый год, Рождество... — и уже веет надеждами, трепетным ожиданием, сказкой, предвкушением чего-то радостного, светлого и чистого...

Чудо Рождества

В это время нас часто посещают детские воспоминания. Помню как сильно я расстроилась, когда «уличила в преступлении» своих родителей, увидев, что это не Дед Мороз и Снегурочка дарят мне подарки, а они... Я долго отказывалась верить этому, не спала ночами, все ждала и ждала... Вскакивала из постели на каждый шум в надежде, что вот-вот все засверкает звездочками и зазвенит бубенцами, и я увижу настоящих Деда Мороза, Снегурочку, гномиков и фей, их сопровождающих, которые придут ко мне потому, что я ребенок и в них верю, и о которых мои родители знать не знают, потому что они взрослые и в них не верят...

В моих детских воспоминаниях о Новом годе и Рождестве меньше всего осталось конкретных подарков, игр и елочных украшений, а больше всего — впечатлений о моих попытках удержать волшебство любой ценной.

Помню, с каким трепетом я рассматривала сказочные образы на новогодних открытках и в книжках, с каким вдохновением перечитывала свои любимые новогодние сказки, представляя, как вдруг весь этот волшебный мир оживает перед моими глазами.

Однажды в преддверии Рождества, перечитав заново библейскую рождественскую сказку о маленьком мальчике-Спасителе, родившемся в конюшне, над которой загорелась яркая звезда, а ее узнали Цари-Волхвы и, следуя за ней, совершили длинное путешествие, чтобы найти Спасителя и поклониться ему, — помню, как ночи напролет я сидела у окна и смотрела на небо — а вдруг звезда вновь загорится!

О своих детских воспоминаниях я рассказываю вовсе не случайно: могу заверить вас, что, став взрослым и вполне «серьезным» человеком, я чуть было не поверила, что все мои детские мечты о волшебстве были лишь очаровательной фантазией. И смирилась бы с констатацией, что в суровых жизненных реалиях сказки не бывает, — если бы не мое увлечение Философией.

Долгие годы изучая философию, традиции и мудрость древних народов и цивилизаций, я лишний раз убедилась в том, что всем нам стоит больше доверять детской интуиции и детским грезам, ибо, как ни странно, они находят свое подтверждение в Мудрости Поколений...

Познания всех народов древности основываются на констатации одной важной и простой истины: все в Природе и во Вселенной, начиная с самой большой галактики и кончая самой маленькой снежинкой, живущей всего лишь миг, имеет свое «почему» и «ради чего».

Все имеет свой СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ, во всем отражаются некий таинственный «Божественный Промысел» и универсальные Законы существования. Свой сокровенный смысл имеет также и судьба человека, и человек может открыть свое предназначение и смысл жизни, если поймет, что в нем в равной мере играют роль как законы и явления, происходящие в Природе и Вселенной, так и его собственные усилия и достоинства.

Для народов древности свой сокровенный смысл имели также и великие традиционные праздники, которые отмечались в точно определенное время года или в конце более длительного цикла времени и в начале нового.

Они считались священными, потому что связывались с понятием «Священного Времени», когда в Природе происходили явления, которые тем или иным образом отражались на жизни человека и при определенных условиях могли сыграть важную роль в его судьбе — если человек сумеет открыть их смысл и действовать в соответствии с ними.

Именно поэтому это «Священное Время» все древние народы описывали еще и как момент оплодотворения, зачатия, когда Природа и человек получали своего рода новую божественную энергию, силу и вдохновение, для того чтобы начать новый этап своей жизни. Великие праздники, сопровождающие сокровенные явления в Природе, считались моментами божественного благословения и поэтому отмечались особыми торжествами и обрядами.

Все великие цивилизации древности — Египет, Греция, Рим, Индия, Тибет, Китай, Япония, славяне, народы древней Америки и многие другие отмечали в качестве самых важных и священных праздников четыре основных точки года: весеннее и осеннее равноденствия (21.03 и 23.09) и летнее и зимнее солнцестояния (21.06 и 21.12).

Их называли Дверями Людей и Дверями Богов: считалось, что в эти особые промежутки времени открываются двери между Небом и Землей и исчезает граница между миром видимым и миром сокровенным, миром людей и миром богов. За один короткий «священный миг» есть возможность увидеть «мир истины», в котором все вещи и явления, боги и люди предстают в истинном свете. За один короткий «священный миг» есть возможность почувствовать хотя бы маленькую толику необъятного и сокровенного смысла жизни, в том числе своей собственной судьбы и предназначения.

Все древние народы находили особый, глубокий смысл в «священном периоде» зимнего солнцестояния. Сама Природа помогает нам приоткрыть вуаль, скрывающую ее тайны. Зимнее солнцестояние — это самая долгая ночь и самый короткий день. Но один только миг — и ночь начинает убывать, а день расти, словно хрупкая сила света и жизни начинает торжествовать над тьмою и смертью, пробивая дорогу к весне, которая непременно наступит.

Это сердце зимы — везде лед, паралич, сон, похожий на смерть. Кажется, что замерло, застыло и оледенело и что-то в сердцах людей. Но, согласно древней мудрости, именно в этом состоит не только вся суть таинства зимнего солнцестояния, но и сокровенный смысл чуда возрождения: в сердце Зимы рождается хрупкая новая жизнь, пробивающая дорогу к Весне. В самой глубокой тьме рождается Свет! В сердца людей, скованные льдом и «параличом», проникает загадочный свет, благословение с Неба, несущее облегчение, надежду, спасение...

А может быть, вовсе не случайно, что во многих древних религиях и традициях мира именно в период зимнего солнцестояния происходило таинство рождения Мессии — Спасителя, появление на свет любимого божества, символизирующего свет, или возвращение на землю предков и героев.

Изначально в этот же период первые христиане отмечали Рождество Христово, а древние римляне — свой «Сол Инвиктус», рождение «молодого, непобедимого Солнца». В эти же дни в Индии отмечалось рождение Агни — божества огня и света, а в Египте — великий праздник «Кхояк», «Праздник прорастающего Озириса», символизирующего импульс новой жизни для всей страны. В Японии и Китае период зимнего солнцестояния считался священным, ибо через «открытые двери Неба» к людям могли спуститься души их благородных предков, чтобы наставить их и благословить на новый этап.

Но даже если не углубляться в богатую теологическую символику древних мировых религий и традиций, которые именно зимнее солнцестояние считают благословенным мигом рождения божественного света, достаточно вспомнить одно сокровенное таинство этого периода, о котором говорили практически все.

Это таинство не только содержит великую истину — а она состоит в том, что Чудо Рождества происходит для всех и открывается всем, какой бы религии, культуре, народу, времени и эпохе ты ни принадлежал, — но оно также реабилитирует грезы всех детей мира. Для меня это было настоящим откровением; оно вернуло все мои детские мечты о волшебстве и, как ни странно, помогло мне, серьезному, взрослому человеку, испытавшему в жизни и радости и горе, и трудности и разочарования, вновь поверить в реальность сказки...

В преддверии Рождества я всегда вспоминаю слова Сент-Экзюпери из книги «Маленький Принц»: «Зорко одно лишь Сердце. Самого главного глазами не увидишь...»

Многие древние народы посвящали период зимнего солнцестояния именно Сердцу. Некоторые даже называли его «Праздником Сердца», так как считали, что в этом коротком, но очень важном промежутке времени Природа открывает свои тайны сердцу человека.

Зимнее солнцестояние — это время, когда открываются «глаза сердца», когда сердцу дается возможность увидеть и почувствовать то, что невозможно увидеть и почувствовать физически в остальные дни.

Это время поистине благословенное, ибо многие наши таинственные грезы и потребности души, которые раньше казались слишком далекими и недосягаемыми, открываются сердцу в новом, истинном свете. За одно лишь короткое мгновение они становятся близкими, родными и узнаваемыми, и сердцу тогда кажется, что во мраке зажглась безымянная звезда, что тьму пронизал луч света. Маленькая толика сокровенного смысла жизни и собственного предназначения, которая до этого была тайной, всего лишь за одно короткое мгновение может открыться нашему сердцу, если оно само готово раскрыться...

Именно в этих коротких мгновениях, когда Сердце вновь и по-другому начинает видеть, слышать и узнавать, когда оно, пусть ненадолго, становится по-настоящему счастливо и благодарит Небо за этот подарок, — именно в них заключено Чудо Рождества. С ними возвращается все волшебство наших детских грез — когда ты, словно маленький ребенок, ничего не просишь, ничего не требуешь, а просто радуешься чуду, которое скоро исчезнет, но лишь для того, чтобы ты знал, что оно есть «где-то там» и что когда-нибудь оно для тебя станет реальным и достижимым.

Для древних народов Европы время зимнего солнцестояния имело особый смысл еще и потому, что загадочным образом давало возможность предчувствовать будущее. Они называли его «Периодом Судеб» или «Временем, когда совершается Судьба».

Согласно европейским традициям, «Период Судеб» продолжался с 25 декабря до 7 января, двенадцать дней: шесть дней до Нового года и шесть дней после него. Считалось, что в течение этого времени с неба опускаются все мечты и руководящие идеи, которые будут направлять людей в следующем году.

Двенадцать дней «Периода Судеб» назывались еще «временем для посева», потому что они символизировали 12 месяцев следующего года: каждый день соответствовал одному месяцу. Поэтому считалось очень важным весь этот период прожить достойно — почувствовать, уловить все те мечты и ценности, которые в следующем году будут для тебя руководящими. Ибо в «Периоде Судеб» сеется все то, что мы будем пожинать потом.

В древности говорили также, что за это время мы с вами ускоренным способом проживаем весь будущий год. Как проживешь этот период, так и будет. О чем мечтаешь, то и осуществится. Думаю, не стоит объяснять, почему в древности именно в эти дни люди старались проявлять больше доброты, тепла и сострадания и меньше жить лишь только для «себя, любимого». Ибо они осознавали давно забытую истину: как проживет благословенное время солнцестояния тот, кто кому-то сделал добро, подарил лучик света, надежды, любви, радости, — таким и будет весь его год! Вот оно, волшебство Рождества!

В древности также говорили, что «Период Судеб» мы в чем-то становимся похожими на актеров в древнем театре, которые в рамках одной-единственной пьесы играли много разных ролей. Кажется, словно таинственная Судьба и наше собственное сердце просят нас поспешить и за это короткое время успеть сыграть побольше ролей.

За шесть дней до и шесть дней после Нового года надо успеть испытать самые разнообразные, самые истинные чувства и состояния души: матери и отца, ребенка, любящего и любимого, друга, художника, музыканта и поэта, философа и ученого, мечтателя Дон Кихота или просто доброго человека, приносящего свет. Это очень важно, ибо от того, чем мы живем в эти дни, зависит и наше будущее — по крайней мере год.

Сам момент наступления Нового года в древних традициях народов Европы был своего рода нулевой точкой, точкой поворота. Он не принадлежал ни уходящему, ни наступающему циклу времени, а считался священным мигом, в котором совершалось вечное чудо возрождения и возобновления.

Согласно легендам, именно в этот миг с неба опускались сокровенные дары Судьбы на весь следующий год, и это таинственное мгновение символизировалось двенадцатью звуками или ударами барабана: двенадцать даров Судьбы, двенадцать самых сокровенных грез поселялись в сердце, для того чтобы в наступающем цикле оно подсказало время и место для их осуществления.

В древности к этому моменту очень тщательно готовились: перед наступлением Нового года люди вспоминали все самое дорогое их сердцу, все свои самые прекрасные и самые несбыточные мечты. С каждым ударом они мысленно повторяли одну из них в надежде, что в этот священный миг Судьба их услышит и маленькое чудо совершится.

Центром, вокруг которого все собирались, чтобы встретить волшебный миг Нового года, всегда было вечнозеленое дерево (оттуда, кстати, и традиция новогодней елки). Оно символизировало все мечты и надежды, которые никогда не умирают, которые никто и ничто не может уничтожить и отнять, если они находят приют в нашем сердце.

Считалось что украшения на этом дереве — словно упавшие звезды, словно звезды, спустившиеся на Землю. Каждая звезда рассказывает об одной Мечте, одной Надежде, одной Тайне.

В момент наступления Нового года, сразу после двенадцати ударов, на дереве зажигали заранее подготовленные огоньки — и волшебство упавших звезд и пробуждения сердца совершалось.

Вечнозеленое дерево никогда не украшалось только ради красоты. Украшения для него делались вместе, вручную, задолго до Нового года. Это были торжества, на которые собирались друзья, родные, близкие. Украшения для новогоднего дерева часто дарились друг другу «от сердца к сердцу», в залог счастья, дружбы, любви и верности. И все всегда старались, чтобы они символизировали мечты, надежды и те самые светлые пожелания, которые можно было бы подарить не себе, а другому человеку в момент прихода Нового года.

Есть один трогательный урок любви и сострадания ко всему живому, преподанный нам в далеком прошлом. В древности для новогодних торжеств никогда не рубили живые деревья! Справедливо считалось, что не может быть надежды на счастье, созданной на страдании или смерти какого-то живого существа. Всегда наряжалось живое дерево в лесу или рядом с домом. В доме для праздника ставилось изображение вечнозеленого дерева или что-то, что его символизировало, и оно точно так же наряжалось!

...Пока я писала эту статью и пыталась, как могла, передать вам древние знания о сокровенном смысле зимнего солнцестояния, «Периода Судеб» и священного мига наступления Нового года, я сама для себя вновь открыла то, что, казалось, уже давно знала: Рождество — это не день, не час, не время года, даже не религиозный праздник...

Тайна Рождества в том, что это на самом деле состояние Души и Сердца: оно пробуждается в течение всего лишь одного счастливого и благословенного мгновения, но зато запоминается и остается с тобой навсегда.

Чудо Рождества — истинное, оно всегда было, есть и будет.

В таинственный миг пробуждения сердца тебе покажется, что нежная рука ребенка опустилась на твой усталый лоб и вместе с этим прикосновением из твоей души уходит вся накопленная грязь, тяжесть, боль, для которой ты не находил ни утешения, ни исцеления... И ты почувствуешь такую чистоту и такое спокойствие души, какого давно не было, и такую силу начать все сначала, в которую давно перестал верить.

Если тебя обидели — ты простишь, а если обидел ты сам — ты попросишь прощения. Если боишься — тебе уже ничего не будет страшно. Если ты одинок — поймешь, как сильно можешь любить. А если ты уже любишь — поймешь, что твоя любовь стала еще сильнее.

А если ты до сих пор не перестал верить в свои детские грезы, если до сих пор твоя Душа не перестала тосковать по волшебству, то в одну из благословенных ночей зимнего солнцестояния выйди на улицу и посмотри на небо. И если даже твои глаза ничего не увидят, то сердце точно почувствует, что на небе вновь загорелась яркая звезда...

И как трогательно, до умиления и до слез, прозвучат тогда в душе слова любимой песни: «А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда... Кто любит — тот любим, кто светел — тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад...»

А если в это мгновение ты вспомнишь о Царях-Волхвах и отправишься в дорогу, вслед за этой звездой, и если вдруг среди пустыни ты потеряешь ее, а потом вновь найдешь, то не забудь, пожалуйста, что в конце книги «Маленький Принц» есть одна просьба, к которой я хочу присоединиться:

«...Заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж конечно догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите, скажите, что он вернулся».

Автор Елена Сикирич

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