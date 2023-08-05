Читать ВСЕМ, кто недоволен своей жизнью!

Тем, кто недоволен своими близкими, существующим положением и имуществом, и перед тем как разойтись со своей женой, уволиться с работы, переехать в другую квартиру или другой город я советую прочесть этот текст.

"Помни, что сыр, после того как ты им насытился, не потерял своих качеств, хотя ты и потерял к нему интерес в данный момент"





Благодарю, Господи!

Тем, кто недоволен своими близкими, существующим положением и имуществом, и перед тем как разойтись со своей женой, уволиться с работы, переехать в другую квартиру или другой город я советую прочесть этот афоризм.

Для профилактики я предлагаю день начинать с молитвы, даже если не веришь в Бога.

Она очень короткая:

«Господи! Благодарю тебя, что ты сподобил меня проснуться живым и невредимым!»

После этого провести инвентаризацию своего имущества и положения: с работы не уволили, любимая рядом, дети живы, квартира, одежда, мебель, дача, машина и т. д. имеются. И только после этого перейти к тому, чего не хватает.

Выяснится, что, как говорил Сенека, «все необходимое у нас есть, потеем мы от избытка», и действительно часто не хватает не так уж многого — немного ума и здравого смысла.

Но тут уж ничего не поделаешь. У ума такое свойство — чем больше ты его имеешь, тем больше тебе его не хватает.

Но на его приобретение не требуется дополнительных инвестиций, разве только собственное желание.

Автор Михаил Литвак

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