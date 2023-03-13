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Человек в своей жизни всегда оставляет следы...

Источник: facebook.com 13 марта 2023 5862
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Человек в своей жизни всегда оставляет следы, по которым, рядом с которыми, между которыми или как-то иначе идут другие люди. И у человека бывает разное время. Бывает сложное время. Время отчаяния, бессмысленности и пустоты, когда ценность жизни и собственная ценность пропадают, исчезают, как и не было их никогда.

Человек в своей жизни всегда оставляет следы...

Человек в своей жизни всегда оставляет следы, по которым, рядом с которыми, между которыми или как-то иначе идут другие люди.

И у человека бывает разное время. Бывает сложное время. Время отчаяния, бессмысленности и пустоты, когда ценность жизни и собственная ценность пропадают, исчезают, как и не было их никогда.

И вот тут особенно важно помнить про эти слова. Или другие слова, но очень похожие на эти, что твое доброе намерение имеет дальнейшее влияние. Оно начинает самостоятельно прорастать в жизни. Оно есть даже тогда, когда ты о нем в своем отчаянии забываешь.

Это не про ожидание оценки и благодарности за твое доброе намерение. Это про другое.

Вы можете подумать

"Вы можете подумать, что Вы совсем не важны в этом мире.

Но кто-то пьет каждое утро кофе из любимой чашки, которую Вы ему подарили.

Кто-то услышал песню по радио, которая напомнила ему о Вас.

Кто-то прочел книгу, которую Вы ему рекомендовали и с головой погрузился в нее.

Кто-то вспомнил Вашу шутку и улыбнулся, возвращаясь вечером с работы.

Кто-то сейчас любит себя немного больше, потому что Вы сделали ему приятный комплимент.

Никогда не думайте, что Вы ни на что не влияете. Ваш след, который Вы оставляете за собой, даже небольшими поступками доброты, невозможно стереть".

Человек в своей жизни всегда оставляет следы...

опубликовано econet

Перевод: Юлия Лапина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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