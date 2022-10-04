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Главное – не приносить себя в жертву и не пытаться пробить голыми руками бетонную стену

Источник: uainfo.org 04 октября 2022 6658
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Нас учили не бросать начатое на полдороге, даже если уже пробил лбом три стены, получил сотрясения мозга, перестал видеть на левый глаз и оглох на правое ухо, а до финиша, как до Северного полюса. И мы кладем для достижения цели молодость, здоровье, жизнь, а потом оказывается, что цель не наша.

Главное – не приносить себя в жертву и не пытаться пробить голыми руками бетонную стену

Нас учили не бросать начатое на полдороге, даже если уже пробил лбом три стены, получил сотрясения мозга, перестал видеть на левый глаз и оглох на правое ухо, а до финиша, как до Северного полюса.

А бывает, никто специально не подсказывал, но мы сами себе на уме.

Недостижимые цели

Захлопывают перед носом двери, а мы – в окно. Забивают окна – через дымоход. Застряли в дымоходе - делаем подкоп, используем динамит, лом или затеваем драку. Кладем для достижения цели молодость, здоровье, жизнь, а потом оказывается, что цель не наша.

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Я училась в восьмом классе, когда один из самых видных парней, обладающий шикарным голосом и лихо берущий верхнее «до», решил стать бизнесменом. Ему предвещали выступления в концертном зале «Альберт-холл», а он арендовал землю, посадил помидоры и в тот же год прогорел. Рассада не принялась. Перешел на разведение кур, но птица слегла от болезни Марека. Пытался торговать удобрениями, собачьим кормом, сельскохозяйственными ядами, керамзитом и экологическими продуктами питания и всюду переживал полное фиаско. Под конец принял решение перегонять из Польши машины и погиб на трассе Е-372.

Знаю людей, окрестивших себя однолюбами. Они не женятся, не флиртуют, не заводят интрижек. Верой и правдой служат тому, кто их в упор не замечает и терпеливо ждут порой до глубокой старости.

Мою бабушку так любил одноклассник. Помогал перекрывать крышу, устраивал детей в ясли, доставал таблетки от давления и решал вопросы с Собесом. Проигнорировал женщину, родившую от него дочку, и даму, приехавшую за ним из Гданьска. На протяжении шестидесяти лет названивал бабке, а недавно набрал, а она его не узнала. Не вспомнила.

Когда приняла решение посвятить себя литературе, муж четко и ясно предупредил: «У тебя есть три года. Если за это время ничего не выйдет – поменяем сферу деятельности». Я испугалась. Скрестила шпаги, мысли и пальцы на удачу. Пристегнула себя наручниками к компьютеру, отполировала клавиши, слог и сюжеты. Очень волновалась, что ничего толкового не напишу, и он предложит продавать запчасти, цитрусовые или вторичную недвижимость.

Алла Пугачева когда-то пела: «Если долго мучиться – что-нибудь получится». Вот многие и мучаются, надрывая жилы, спину и пупок и совсем не учитывают закон коромысла. А ведь в нем черным по белому написано, что,

если человек чего-то хочет, но это недостижимо, надо придумать другой интерес, равновеликий по силе первому

Главное – не приносить себя в жертву и не пытаться пробить голыми руками бетонную стену

Не получается бизнес – погрузиться в творчество. Не выходит петь – заняться издательством партитур. Не продаются партитуры – уйти в госслужбу или турбизнес. Открыть брачное агентство. Заняться пошивом парусов, цыганских юбок или вигвамов. Строительством домов, цилиндров, курятников. Посевом горчицы или газонной травы. Главное – не приносить себя в жертву и не пытаться пробить голыми руками бетонную стену.опубликовано econet.ru

Автор: Ирина Говоруха

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Источник: https://econet.by/

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Ирина Говоруха жизнь жертва обстоятельства интерес

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