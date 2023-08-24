Если женщина отзывается о мужчинах плохо, она становится невидимой для достойных мужчин

Мы не в состоянии оценить, как совокупность установок и стереотипов возводят вокруг нас заборы, стены, крепости, сквозь которые ни позитивному событию, ни мужчине не пробиться.

О видимом рассуждать достаточно просто. Вот стол, джезва, баночка горчицы. Флешка, сугроб, гаечный ключ. Если в синий добавить немного зеленого – выйдет бирюзовый. Если на ломтики дыни положить тонкие лепестки ветчины – получится итальянская закуска. Если не надеть в самый солнцепек панамку – возможен солнечный удар. Солью солят, зеленкой мажут раны, одеялом укрываются, а на лыжах катаются с гор Жандармы.

Каждому воздастся по вере его

Это понятно и не требует доказательств. Остальное намного сложнее, потому что его невозможно увидеть невооруженным глазом, в очках и тем более с помощью микроскопа.

Мы не в силах зафиксировать форму мысли, объем энергии и ауру друг друга

Не в состоянии оценить, как совокупность установок и стереотипов возводят вокруг нас заборы, стены, крепости, сквозь которые ни позитивному событию, ни мужчине не пробиться. Потому что инстинкт самосохранения у сильной половины срабатывает безоговорочно, и они никогда не пойдут туда, где им не рады. Где по умолчанию считают изменниками, альфонсами или недалекими типами.

Дама, думающая о чем-либо негативно, понижает свои вибрации. В плохом настроении готовит борщ – наутро тот скиснет. Презирает собак – будет укушена. Ожидает подвох – регулярно попадает в западню. Вечно недовольная, невыспавшаяся, обиженная – просто до неприличия фонит и создает другим помехи. Пребывающая в претензиях, напоминает трансформаторную будку с табличкой «не влезай – убьет». Она мега опасна. Травматична. Настолько убеждена в своей теории, что, если и встретит на пути неплохого парня, то в ближайшее время своей маниакальной подозрительностью, придирками и недоверием превратит его в настоящего урода, а потом с полными глазами слез станет жаловаться: «я так и знала, что все они козлы».

Знаю сугубо женские семьи, в которых женщины рожают, даже не примерив обручальных колец, и живут этакими тройками: бабушка-дочка-внучка. Говорят, в таких коалициях ген одиночества передается по наследству, но на самом деле позицию, что мужчинам нельзя доверять, мамы внушают с младенчества, как и понятия «что старших нужно уважать, а врать нехорошо».

Моя подруга не верит в контрацепцию. Убеждена, что если в инструкции гормональных таблеток допускается 0,01% рисков, то она в аккурат попадет в этот мизерный процент. Так и происходит. Вторая утверждает, что всех толковых мужиков разобрали. Кем и когда – история умалчивает. Как заезженная пластинка воспроизводит дурацкую фразу «до мого берега як не гівно, так тріска», и к ней еще ни один приличный парень не подошел. Третья заявляет, что всем им нужно только одно. Святая правда: на первом свидании ей предлагают исключительно секс.

Каждому воздастся по вере его.

Женщина, думающая о мире плохо, становится неинтересной миру. Дама, отзывающаяся о молодых людях скверно, превращается в невидимку для достойных мужчин.опубликовано econet

Автор Ирина Говоруха

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