Про плату и расплату

Расплата за дела случается, когда человек не чувствителен к себе и окружающим, не следует законам пространства, берет чужое или то, что ему не по карману. Да ещё и делает это некорректным способом.

В чем же разница между платой и расплатой?



Расплата



Расплата за дела случается, когда человек не чувствителен к себе и окружающим, не следует законам пространства, берет чужое или то, что ему не по карману. Да ещё и делает это некорректным способом.

Например, когда великий инквизитор, много лет сажавший людей на кол, сам растоптан взбунтовавшейся толпой - это расплата.

Когда мужчина в пятьдесят пытается жить как в 17 (бегать по бабам, не спать ночами) и по итогам получает инфаркт миокарда – это расплата.

Когда женщина, забившая на себя, застает супруга с любовницей - это расплата.

Расплата приходит, когда люди не чувствительны к себе. Когда заменяют чувствительность волей и контролем. Расплата всегда застает врасплох. Она неприятно открывает глаза, ошеломляет, заставляет пересмотреть картину мира. Она может оказаться на грани выносимости.

Расплата, если не убивает, меняет всю жизнь. Это как будто ты несёшься с бешеной скоростью в темноте, не включая свет, и натыкаешься на бетонную стену, а в твоей голове все переворачивается. Это когда ты игнорируешь небольшие кусочки реальности, а потом получаешь их все разом.

Оплата

Оплата - это нечто другое. Это прерогатива взрослых, осознанных людей, которые соразмеряют свои цели, время и возможности. Они выбирают корректный способ, которым они могут достичь этих целей.



К примеру, мужчина хочет отложить миллион рублей, зарабатывая двести тысяч в месяц, строит финансовый план на год и достигает его. Он знает, чем платит, откладывая деньги. И знает, что получит в итоге.

Например, женщина хочет похудеть и выстраивает методичный план занятий на полгода, вместо того, чтобы изнурять себя диетами, пытаясь влезть в фитнес-стандарт за неделю.

Плата всегда заставляет человека чувствовать себя сильнее, ощущать свои границы, встречаться с успехом. Пожинать плоды своего планирования и продвигаться дальше.

Такова разница между платой и расплатой.

Расплата - результат нечувствительности к себе и к миру.

Плата - результат осознанности и чувствительности.

Вот такое движение в разные стороны. Вам в какую? опубликовано econet



Автор: Аглая Датешидзе

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