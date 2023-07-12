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Я за теплых людей

Источник: facebook.com 12 июля 2023 6202
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Я за теплых людей: за теплых мужчин и женщин. За тех, с кем в кайф помолчать, потягивая ксю-ксю. За тех, от кого можно подзарядиться...

Я за теплых людей

Никогда не забуду одну забавную историю.

Посреди лета тогда еще будущий муж улетел в Техас в командировку и целыми днями пропадал на производстве.

В один из особо пыльных вечеров большой дружной мужской компанией они завалили в ресторан и заказали гору стейков.

Поначалу не могли расслабиться и говорили о делах, деньгах, политике и автомобилях. Ели кесадилью и бурито.

Теплые люди

Под конец ужина, когда было осушено приличное количество спиртного, разговор зашел о женщинах. Бизнесмены сняли пиджаки, ослабили узлы галстуков и откинулись поудобнее на спинки стульев.

Началось хвастовство. Каждый доставал фото своей жены, любимой, любовницы и рассказывал о том, где работает и какую должность занимает.

На снимках красовались ухоженные отфотошопленные дамы со сложными макияжами и прическами. Они смотрели, не мигая, прямо в объектив, но глаза при этом ничего не излучали. Только холод, отчуждение и превосходство.

У Андрея профессионального снимка не оказалось, но хвастануть тоже хотелось, поэтому достал единственный, сделанный украдкой в супермаркете. На нем я стояла у ящика с помидорами и спрашивала какие брать: розовые или желтые. В линялой майке. С густо рассыпанными веснушками вокруг рта и карандашом в волосах. При этом смотрела на него с такой любовью, как на Бога. Как на восьмое чудо света. Как на солнце, живущее исключительно на горе Килиманджаро.

Снимок отправился по рукам. Мужчины замолчали, спрятали свои отполированные кадры и стоя допили коньяк. 

Я за теплых людей

Когда училась в пятом классе, открыв рот наблюдала за двумя подругами-старшеклассницами: дурнушкой и красавицей. У красавицы были заграничные одежки из каталога «Отто», фарфоровые зубы и кудри до самой попы. У дурнушки – сто раз перевязанный свитер, зубы елочкой и щенячий восторг со стороны всех видных парней.

Конечно же, девушки быстро рассорились, и никто из них ничего не понял. Только ларчик открывался просто: от одной веяло холодом, а от другой – приятным теплом. 

Я за теплых людей: за теплых мужчин и женщин. За тех, с кем в кайф помолчать, потягивая ксю-ксю. За тех, от кого можно подзарядиться одним прикосновением руки. С кем не нужно включать настольные лампы и бра. Мучительно искать темы для разговоров. Трижды кипятить воду для чая. Вязать из овечьей шерсти муфты. Искать Гольфстрим. Утеплять полы и крышу. Строить дополнительный камин и устанавливать термостат. 

Я за тех, кто светится сам и щедро светит другим.опубликовано econet.ru.

© Ирина Говоруха

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Ирина Говоруха тепло женщины мужчины камин жизнь

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