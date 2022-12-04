Что мне подарило сорокалетие

Стремление к возрастной адекватности. Маленькие старички и седовласые «девочки» странны. Мне 42 года. И я женщина, позволяющая себе в большом количестве свободу и творчество, но ощущающая свой возрастной статус. Позволение себе ярких красок. В одежде, в эмоциях...
1. Стремление к возрастной адекватности. Маленькие старички и седовласые «девочки» странны. Мне 42 года. И я женщина, позволяющая себе в большом количестве свободу и творчество, но ощущающая свой возрастной статус.
2. Позволение себе ярких красок. В одежде, в эмоциях...
3. Телесность. Радость от того, что может дарить тело и освоение его возможностей. Забота о теле.
4. Избирательность. В контактах, проектах, планировании - да во всем.
5. Уважение к своему времени и силам. Я впервые ушла в этом году с концерта, несколько раз уходила прямо посреди встреч...
6. Ценность качества - специалистов, тканей, продуктов, кремов...
7. Смелость и страсть - проявления в полный голос - идей, смеха, мыслей.
8. Выбор - не вмешиваться в то, куда не просят вмешиваться.
9. Не откладывать на потом - все - слова, идеи, решения...
10. Бережность - к себе, своему ресурсу и возможностям. Самоэмпатия.
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11. Адаптивность - адаптация к изменениям вместо того, чтобы им противостоять.
12. Позволение другим не любить, не ценить, не уважать, и вообще обо мне не знать.
13. Ещё большая ценность семьи и отношений.
14. Ценность Близких контактов. В этом году подарки-такие важные встречи-обретения.
15. Это ещё бОльшая благодарность к тем, кто рядом и тем, кто дорог и тем, кто доверяет, и самой Жизни.
Спасибо всем, кто рядом!
...Живу навзлет, насквОзь и иногда навзрыд.
Но этого практически не видно.
Испытываю запредельный стыд
за тех, кому так и не станет стыдно.
Мне не хватает рук, чтобы обнять.
Мне не хватает дней, чтобы вместить.
Я задаю вопросы, чтоб понять,
и чтоб не оценить, а объяснить.
Я как паук плету за сетью сеть -
где нити - из любви прочнейших сил.
...И я не успеваю все успеть...
Но хоть скажу Люблю всем тем, кто мил...опубликовано econet.ru
Автор: Светлана Ройз
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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