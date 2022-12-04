Что мне подарило сорокалетие

Стремление к возрастной адекватности. Маленькие старички и седовласые «девочки» странны. Мне 42 года. И я женщина, позволяющая себе в большом количестве свободу и творчество, но ощущающая свой возрастной статус. Позволение себе ярких красок. В одежде, в эмоциях...

Вот, что мне подарило 40 летие

1. Стремление к возрастной адекватности. Маленькие старички и седовласые «девочки» странны. Мне 42 года. И я женщина, позволяющая себе в большом количестве свободу и творчество, но ощущающая свой возрастной статус.

2. Позволение себе ярких красок. В одежде, в эмоциях...

3. Телесность. Радость от того, что может дарить тело и освоение его возможностей. Забота о теле.

4. Избирательность. В контактах, проектах, планировании - да во всем.

5. Уважение к своему времени и силам. Я впервые ушла в этом году с концерта, несколько раз уходила прямо посреди встреч...

6. Ценность качества - специалистов, тканей, продуктов, кремов...

7. Смелость и страсть - проявления в полный голос - идей, смеха, мыслей.

8. Выбор - не вмешиваться в то, куда не просят вмешиваться.

9. Не откладывать на потом - все - слова, идеи, решения...

10. Бережность - к себе, своему ресурсу и возможностям. Самоэмпатия.

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11. Адаптивность - адаптация к изменениям вместо того, чтобы им противостоять.

12. Позволение другим не любить, не ценить, не уважать, и вообще обо мне не знать.

13. Ещё большая ценность семьи и отношений.

14. Ценность Близких контактов. В этом году подарки-такие важные встречи-обретения.

15. Это ещё бОльшая благодарность к тем, кто рядом и тем, кто дорог и тем, кто доверяет, и самой Жизни.

Спасибо всем, кто рядом!

...Живу навзлет, насквОзь и иногда навзрыд.

Но этого практически не видно.

Испытываю запредельный стыд

за тех, кому так и не станет стыдно.

Мне не хватает рук, чтобы обнять.

Мне не хватает дней, чтобы вместить.

Я задаю вопросы, чтоб понять,

и чтоб не оценить, а объяснить.

Я как паук плету за сетью сеть -

где нити - из любви прочнейших сил.

...И я не успеваю все успеть...

Но хоть скажу Люблю всем тем, кто мил...опубликовано econet.ru

Автор: Светлана Ройз

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